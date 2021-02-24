Бывший глава ЦРУ обвинил Хрущева в смерти Кеннеди

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danilov 24 Февраля 2021 в 13:00:19
Авторы книги утверждают, что убить Кеннеди Ли Харви Освальду приказал сам Хрущев. Позже якобы в КГБ операцию сочли рискованной и передумали, однако Освальда такое положение дел не устроило. «Хотя Освальд хотел остаться в Советском Союзе, его в конце концов убедили вернуться в США, чтобы убить президента Кеннеди, которого Хрущев стал презирать. Освальду подарили советскую жену и отправили обратно в США в июне 1962 года», — пишут Вулси и Пачепа.
Объясняя свою точку зрения, Пачепа и Вулси отмечают, что доказательства, подтверждающие точку их зрения, содержатся в 26-томном отчете Комиссии Уоррена, однако там так много кодовых слов, что никто не понял его значения. «Расшифрованные, эти доказательства доказывают, что убийца Джона Ф. Кеннеди, Ли Харви Освальд, тайно встречался в Мехико со своим советским оперативным сотрудником, "товарищем Костиным", который принадлежит Тринадцатому отделу КГБ по убийствам за рубежом», — подчеркивается в книге. Утверждается, будто бы в Москве пытались завербовать Освальда еще с 1957 года.
Джон Кеннеди, один из наиболее популярных американских политиков, ставший в 1961 году самым молодым в истории страны президентом, был убит 22 ноября 1963 года. Во время следования президентского кортежа по улицам Далласа в Кеннеди несколько раз выстрелили. Первая пуля попала ему сзади в шею и вышла из горла, вторая попала в голову. По подозрению в убийстве полиция арестовала Ли Харви Освальда, которого через несколько дней застрелил в тюрьме житель Далласа Джек Руби. Позже Руби умер в тюрьме.
https://lenta.ru/news/2021/02/23/jfk/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 24.02.2021 в 13:14:23 # 772628
Цитата: Все мы гости от 24.02.2021 07:14:23
Слова, слова....
Слова, слова....
Это чистая правда! Хайди лайкли...
Цитата: Zoggyla от 24.02.2021 07:17:59
Хрущев vs Кеннеди. Освальд агент НКВД, Руби - чистильщик из НКВД. Все срастается! Ай да Вулси, ай да молодец!
Хрущев vs Кеннеди. Освальд агент НКВД, Руби - чистильщик из НКВД. Все срастается! Ай да Вулси, ай да молодец!
А пули были обмазаны "Новичком".
Цитата: Hairless от 24.02.2021 07:19:37Тогда этот препарат назывался "Сталинит".
Это чистая правда! Хайди лайкли...
А пули были обмазаны "Новичком".
Цитата: Все мы гости от 24.02.2021 07:14:23
Слова, слова....
Слова, слова....
Это чистая правда! Хайди лайкли...
Цитата: Zoggyla от 24.02.2021 07:17:59
Хрущев vs Кеннеди. Освальд агент НКВД, Руби - чистильщик из НКВД. Все срастается! Ай да Вулси, ай да молодец!
Хрущев vs Кеннеди. Освальд агент НКВД, Руби - чистильщик из НКВД. Все срастается! Ай да Вулси, ай да молодец!
А пули были обмазаны "Новичком".