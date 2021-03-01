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Империя зла
Белый дом объяснил отсутствие санкций против принца Саудовской Аравии
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GoodZone 01 Марта 2021 в 09:05:36
США обладают «более эффективными способами», чем санкции на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки в эфире телеканала CNN.

«Исторически, даже в недавней истории, как при демократических, так и при республиканских администрациях не вводились санкции против лидеров иностранных правительств, когда у нас есть дипломатические отношения, и даже когда у нас нет дипломатических отношений», – передает слова Псаки РИА «Новости».

«Мы считаем, что есть более эффективные способы, чтобы не допустить этого в будущем, а также чтобы оставить место для того, чтобы работать с саудовцами там, где есть согласие, где есть национальный интерес для США. Так выглядит дипломатия», – сказала представитель Белого дома.

Американский лидер Джо Байден в ходе телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом заявил, что Вашингтон объявит о существенных изменениях в политике в отношении Эр-Рияда 1 марта.

В пятницу американская администрация ввела визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Хашогджи в 2018 году.

Напомним, суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве Хашогджи к 20 годам тюрьмы, еще одного – к 10, еще двое получили по семь лет тюрьмы. Хашогджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Позднее выяснилось, что он был задушен, а его тело после гибели было расчленено и уничтожено. Сенат США возложил ответственность за убийство на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 01.03.2021 в 11:28:17   # 772996
Палятьс ой паляться
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  Panasonic 01.03.2021 в 12:19:25   # 773000
Джен Псаки вернулась. Прикольная тетка)

Ноль в географии, зато аж пресс-секретарь президента .
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  старик 01.03.2021 в 18:32:03   # 773010
Ну ранее все сказано:"Наш сукин сын".
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