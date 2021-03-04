США и Британия готовят санкции против российского госдолга

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danilov 06 Марта 2021 в 08:46:26
Рассматриваются шаги вплоть до мер в отношении российского государственного долга, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с дискуссией.
Новые санкции будут введены в соответствии с Актом о запрете химического оружия 1991 года, если Москва не выполнит ряд американских условий. Вашингтон, в частности, требует допустить инспекции на российские объекты химоружия, а также дать гарантии, что оно не будет использоваться вновь.
Наиболее вероятным шагом станут санкции против российских олигархов в рамках Акта Магнитского, который разрешает наказывать людей за нарушения прав человека или коррупцию.
Если же будет обнаружено, что Россия снова нарушает международного запрет на химическое оружие, Байден рассмотрит вопрос о введении санкций в отношении суверенного долга вместе с европейскими союзниками США, говорят источники Bloomberg.
Британские официальные лица планируют настаивать на том, чтобы Организация по запрещению химического оружия продолжала оказывать давление на Россию, требуя дать ответы по поводу боевых отравляющих веществ, и в ближайшие недели потенциальные меры обсуждаться с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию.
По словам одного из источников Bloomberg, еще одним триггером для санкции может стать упорство российских властей в отказе расследовать отравление Алексея Навального.
Рубль резко подешевел на вечерних торгах Московской биржи на вечерних торгах и обновил минимум дня на санкционных новостях. Курс доллара с 73,94 рубля на 22.32 мск подскочил более чем на рубль за 10 минут, до 74,98 рубля, но закрыл торги ниже - на отметке 74,7. Евро за тот же промежуток подорожал на 1,2 рубля, касаясь в моменте 89,7325 рубля.
По данным ЦБ РФ, иностранные инвесторы держат 42,8 млрд долларов в рублевых облигациях федерального займа, занимая 23,4% рынка, а в отдельных выпусках их доля достигает 50% или выше.
На рынке валютного госдолга нерезидентам принадлежит 55%, или 21 млрд долларов, по данным на 1 января.
В сумме внешний госдолг правительства РФ составляет, таким образом, 63,8 млрд долларов - это около четверти годовых доходов федерального бюджета и примерно 10% российских ЗВР.
Санкции против рублевых государственных бумаг, которые вынудили бы нерезидентов избавляться от рублей и ударили бы по валютному рынку, США рассматривали в 2017-18 гг.
Администрация Дональда Трампа отказалась от них, ссылаясь на то, что у российской экономики есть значительные связи с международными компаниями и глобальным финансовым рынком, а санкции ударят не только по российскому правительству, но и по инвесторам, в том числе американским.
https://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/ssha-i-britaniya-gotovyat-sankcii-protiv-rossiyskogo-gosdolga-1030152292
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