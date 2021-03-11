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Империя зла
Змея кусает себя за хвост
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danilov 11 Марта 2021 в 13:41:06
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 11.03.2021 в 16:39:06   # 773838
Если вас обули с МРОТ - кушайте побольше шпрот!
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  Ара горный 11.03.2021 в 17:01:07   # 773839
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  Zoggyla 11.03.2021 в 17:11:59   # 773840
Если нада балалайка - абратись тагда к незнайка
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  старик 11.03.2021 в 20:17:50   # 773847
Этот журналист уже уволен?
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