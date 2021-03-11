▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Империя зла
Змея кусает себя за хвост
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 11 Марта 2021 в 13:41:06
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Zoggyla
11.03.2021 в 16:39:06
# 773838
Если вас обули с МРОТ - кушайте побольше шпрот!
поощрить
|
покарать
Ара горный
11.03.2021 в 17:01:07
# 773839
поощрить
|
покарать
Zoggyla
11.03.2021 в 17:11:59
# 773840
Если нада балалайка - абратись тагда к незнайка
поощрить
|
покарать
старик
11.03.2021 в 20:17:50
# 773847
Этот журналист уже уволен?
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь