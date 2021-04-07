Патрушев обвинил США в создании биологического оружия

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danilov 08 Апреля 2021 в 08:34:22
Отвечая на вопрос, могут ли американцы разрабатывать биологическое оружие в таких лабораториях, Патрушев сказал: "У нас есть веские основания предполагать, что это именно так".
Он пояснил, что в мире, особенно у границ России и Китая, как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США.
"Конечно, у нас и наших китайских партнеров возникают вопросы. Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии. Кстати, надо обратить внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов", - добавил Патрушев.
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