На иранском ядерном объекте в Натанзе произошёл мощный взрыв

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danilov 13 Апреля 2021 в 13:03:57
— пострадал официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. Сообщается, что он упал с высоты около семи метров и получил переломы. Сейчас Камальванди находится в больнице в стабильном состоянии;
— по данным властей, загрязнения окружающей среды в результате ЧП не отмечено;
— The New York Times, ссылаясь на источник в американской администрации, пишет, что за взрывом стоит Израиль. По данным источников газеты, разрушена «внутренняя энергосистема» объекта, которая обеспечивала работу подземных центрифуг, обогащающих уран, и восстановить нормальную работу в Натанзе можно будет минимум через девять месяцев;
— официальные лица в Израиле и в американском Белом доме от комментариев отказались
RT
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