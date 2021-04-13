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Империя зла
На иранском ядерном объекте в Натанзе произошёл мощный взрыв
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danilov 13 Апреля 2021 в 13:03:57
— власти страны назвали инцидент «ядерным терроризмом», а руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Тегеран «оставляет за собой право на ответные действия в отношении виновных»;

— пострадал официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. Сообщается, что он упал с высоты около семи метров и получил переломы. Сейчас Камальванди находится в больнице в стабильном состоянии;

— по данным властей, загрязнения окружающей среды в результате ЧП не отмечено;

— The New York Times, ссылаясь на источник в американской администрации, пишет, что за взрывом стоит Израиль. По данным источников газеты, разрушена «внутренняя энергосистема» объекта, которая обеспечивала работу подземных центрифуг, обогащающих уран, и восстановить нормальную работу в Натанзе можно будет минимум через девять месяцев;

— официальные лица в Израиле и в американском Белом доме от комментариев отказались

RT
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 13.04.2021 в 13:56:19   # 776049
The New York Times, ссылаясь на источник в американской администрации, пишет, что за взрывом стоит Израиль. Забавно войну навязывают...
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  старик 13.04.2021 в 18:32:04   # 776059
Попробовала бы Россия выкинуть что-либо подобное запад бы на говно изошел, а тут -молчание. Мерзавцы израильтяне и мерзавцы евросоюз. Ах да эуропэйцям не до этого: ведь у анального ножка болит, его пытают запахом жареной курицы и подбрасывают в карманы конфеты.
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  RFA 13.04.2021 в 20:49:27   # 776064
Вы не понимаете, это другое!
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