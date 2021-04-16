Президент США объявил режим ЧС из-за угрозы со стороны России
danilov 16 Апреля 2021 в 10:10:59
«Я, Джозеф Байден-младший, президент США, считаю, что указанная вредоносная внешняя деятельность правительства России представляет собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. Я объявляю чрезвычайное положение для устранения этой угрозы», — говорится в тексте письма.
В США введение подобных режимов ЧС позволяет президенту страны принимать дополнительные меры по решению той или иной проблемы. Отменить режим ЧС, если он посчитает это необходимым, может Конгресс.
В настоящее время в США действуют более 30 подобных режимов ЧС.