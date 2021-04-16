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Империя зла
Президент США объявил режим ЧС из-за угрозы со стороны России
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danilov 16 Апреля 2021 в 10:10:59
«Я, Джозеф Байден-младший, президент США, считаю, что указанная вредоносная внешняя деятельность правительства России представляет собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. Я объявляю чрезвычайное положение для устранения этой угрозы», — говорится в тексте письма.

В США введение подобных режимов ЧС позволяет президенту страны принимать дополнительные меры по решению той или иной проблемы. Отменить режим ЧС, если он посчитает это необходимым, может Конгресс.

В настоящее время в США действуют более 30 подобных режимов ЧС.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 16.04.2021 в 10:43:08   # 776279
Когда Байден-старший угомонит неугомонного Байдена-младшего?
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