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Империя зла
Петров и Боширов всплыли
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danilov 19 Апреля 2021 в 11:12:45
Чехия объявила в розыск Петрова и Боширова и вышлет 18 российских дипломатов



В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата

В Чехии объявлены в розыск Петров и Боширов



Чехия высылает 18 российских дипломатов

Чехия высылает 18 сотрудников посольства РФ в Праге в связи с подозрениями в причастности российских спецслужб ко взрыву на складе боеприпасов в 2014 году в Врбетице.

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  Даун 19.04.2021 в 12:00:59   # 776417
Немного запамятнил Чехия что это
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  Zoggyla 19.04.2021 в 12:01:30   # 776418
Боширову и Петрову посвящается

Парни конкретные ездят по миру
Солсбери звезды и Праги кумиры
Службу опасную парни несут
Кого-то отравят, чего-то взорвут
Хобби имеют они не простое
На шпили глазеть прибывая в простое
Ну а потом мчат опять в дальний путь
Кому-то нагадить, секрет умыкнуть
Родина этих служивых не бросит
Даст им Героев, если попросят.
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  Zoggyla 19.04.2021 в 12:05:28   # 776419
Цитата: Даун от 19.04.2021 06:00:59
Немного запамятнил Чехия что это
Это такая масенькая служанка Ее Величества.
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  Dimmon 19.04.2021 в 12:31:34   # 776421
какой нам толк от подобных новостей? политический ликбез или установка? пропаганды??
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  Zoggyla 19.04.2021 в 12:38:34   # 776422
А мне так толку вообще ни от каких новостей нет.
Корова не доена. Баба пьет. Дети на помойке шарятся. Сам с утра до ночи на работе. Кредит за годовщину свадьбы отрабатываю.
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  Hairless 19.04.2021 в 13:18:59   # 776423
Цитата: Zoggyla от 19.04.2021 06:01:30
Боширову и Петрову посвящается


"Был у май­о­ра Бо­ши­ро­ва
То­ва­рищ - майор Пет­ров,
Слу­жи­ли они в раз­вед­ке
Еще с 10-х годов.
Вме­сте взры­ва­ли скла­ды
В Чехии, взяв по пивку,
Вме­сте же при­уча­ли
Скри­па­лей к "Но­вич­ку".

Вме­сте подло укра­ли
Флаг США на Луне,
Вме­сте про­бир­ки ме­ня­ли
Через дырку в стене.

Вме­сте бе­ре­зу рас­ти­ли
И на­во­ди­ли борт,
Вме­сте не до­пу­сти­ли
Греты Тун­берг аборт.

Вме­сте из­бра­ли Трам­па,
Гра­би­ли Белый дом,
Вме­сте со­зда­ли пол­ный
На Укра­ине дур­дом.

Вме­сте об­ли­ли пост­ным
Мас­лом трап у борта,
Вме­сте из­бра­ли украм
В пре­зи­ден­ты шута.

Вме­сте осу­ще­стви­ли
Сотни ки­бе­р­атак,
Вме­сте мозга ли­ши­ли
Раду и Бун­дес­таг.

"Если слу­жишь Рос­сии,
То тру­дись, как пчела!" -
Такая уж по­го­вор­ка
У май­о­ров была!"
(c) Украдено из сети
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  Hairless 19.04.2021 в 13:24:34   # 776425
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  Рамзес 19.04.2021 в 16:05:56   # 776437
Они еще быстрее эстонцев.2014 год
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