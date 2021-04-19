Петров и Боширов всплыли

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danilov 19 Апреля 2021 в 11:12:45
В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата
В Чехии объявлены в розыск Петров и Боширов
Чехия высылает 18 российских дипломатов
Чехия высылает 18 сотрудников посольства РФ в Праге в связи с подозрениями в причастности российских спецслужб ко взрыву на складе боеприпасов в 2014 году в Врбетице.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Парни конкретные ездят по миру
Солсбери звезды и Праги кумиры
Службу опасную парни несут
Кого-то отравят, чего-то взорвут
Хобби имеют они не простое
На шпили глазеть прибывая в простое
Ну а потом мчат опять в дальний путь
Кому-то нагадить, секрет умыкнуть
Родина этих служивых не бросит
Даст им Героев, если попросят.
Цитата: Даун от 19.04.2021 06:00:59Это такая масенькая служанка Ее Величества.
Немного запамятнил Чехия что это
Немного запамятнил Чехия что это
Корова не доена. Баба пьет. Дети на помойке шарятся. Сам с утра до ночи на работе. Кредит за годовщину свадьбы отрабатываю.
Цитата: Zoggyla от 19.04.2021 06:01:30
Боширову и Петрову посвящается
Боширову и Петрову посвящается
"Был у майора Боширова
Товарищ - майор Петров,
Служили они в разведке
Еще с 10-х годов.
Вместе взрывали склады
В Чехии, взяв по пивку,
Вместе же приучали
Скрипалей к "Новичку".
Вместе подло украли
Флаг США на Луне,
Вместе пробирки меняли
Через дырку в стене.
Вместе березу растили
И наводили борт,
Вместе не допустили
Греты Тунберг аборт.
Вместе избрали Трампа,
Грабили Белый дом,
Вместе создали полный
На Украине дурдом.
Вместе облили постным
Маслом трап у борта,
Вместе избрали украм
В президенты шута.
Вместе осуществили
Сотни кибератак,
Вместе мозга лишили
Раду и Бундестаг.
"Если служишь России,
То трудись, как пчела!" -
Такая уж поговорка
У майоров была!"
(c) Украдено из сети
Цитата: Zoggyla от 19.04.2021 06:05:28
Цитата: Даун от 19.04.2021 06:00:59Это такая масенькая служанка Ее Величества.
Немного запамятнил Чехия что это
Немного запамятнил Чехия что это
"...с низкой социальной ответственностью" (с)