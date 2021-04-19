США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет в тюрьме

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danilov 19 Апреля 2021 в 13:03:34
«Мы сообщили российским властям о том, что они ответственны за то, что происходит с Навальным во время заключения, и они будут привлечены к ответственности международным сообществом», — сказал он.
По словам Салливана, США рассматривают множество различных мер, которые примут в отношении России в случае смерти оппозиционера. Однако публично раскрывать их он отказался.
«Но мы сообщили [России], что в случае смерти Навального будут последствия», — добавил советник.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/607c43e19a79476b992c38c1
Комментарии, по рейтингу, по дате
Мой сосед украл мешок картошки
Бревнами совсем не торговал
Выпивал бывало трошки
Непечатно управителей ругал
В год голодный ушатал его лукавый
Жалко было на детей смотреть
И теперь он парится на нарах
Произвол судебный выпало терпеть
Кто он есть?
Простой мужик российский
Либералам местным не чета
Не прописан он в госдепа списках
Ни донатов, ни копейки - ни черта!
Ежели помрет в краях мордовских
Только и в деревне помянут
Никаких антироссийских санкций
В память об усопшем не введут.
Цитата: GoodZone от 19.04.2021 08:12:37
А может, если навальный им так дорог, пусть заберут его себе и холят, лееят, любят его во все места. Не заберут, даром он никому не нужен там, он нужен им здесь, чтобы "озабоченность выражать"...
А может, если навальный им так дорог, пусть заберут его себе и холят, лееят, любят его во все места. Не заберут, даром он никому не нужен там, он нужен им здесь, чтобы "озабоченность выражать"...
Никто его никуда не заберет! Его чуть ли не пинками выгнали из Благословенной Европы в Ужасный Мордор работать страдальцем за идею.