Госдеп назвал ложными заявления о причастности США к попыткам устранения Лукашенко

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danilov 19 Апреля 2021 в 13:09:45
"Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным", - утверждал он.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11181381
Ничего не знаем! Хайли лайкли, больше некому!
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Цитата: Konstant от 19.04.2021 08:04:50А они увезде Рафики.
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