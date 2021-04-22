▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Империя зла
Антипрививочники придумывают новые источники страха
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 22 Апреля 2021 в 11:51:15
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
старик
22.04.2021 в 12:29:48
# 776588
Мракобесие!
поощрить
|
покарать
Dimmon
22.04.2021 в 12:49:43
# 776592
самое интересное что этим мракобесием страдают многие, европейцы и азиаты, очень образованные и не очень
поощрить
|
покарать
Zoggyla
22.04.2021 в 12:49:55
# 776593
Это Билли Мелкософт во всем виноват!
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь