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Империя зла
Антипрививочники придумывают новые источники страха
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danilov 22 Апреля 2021 в 11:51:15
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  старик 22.04.2021 в 12:29:48   # 776588
Мракобесие!
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  Dimmon 22.04.2021 в 12:49:43   # 776592
самое интересное что этим мракобесием страдают многие, европейцы и азиаты, очень образованные и не очень
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  Zoggyla 22.04.2021 в 12:49:55   # 776593
Это Билли Мелкософт во всем виноват!
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