Мастерство британской пропаганды

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 29 Апреля 2021 в 10:33:46
Очень характерна цитата с описанием на странице издательства WHSmith
«With customary thoroughness and drastic measures the Germans largely mastered the climatic challenges but nothing could mask the reality of the ruthless and numerically superior enemy that they faced.»
«Немцы преодолели трудности климата благодаря традиционной педантичности и беспрецедентным мерам, но это не защитило их от реальности столкновения с численно превосходящим и безжалостным врагом»
Зацените - закладочка, а? Каково! Я даже не знаю с какой стороны этот змеиный клубок смыслов раскручивать. Во-первых, закладочка посострадать несчастным фашистам. Во-вторых, похвала немецкой подготовке в любом случае, даже когда они не были готовы. Но типа старались изо всех сил. В-третьих, читатель ставится на сторону фашистов, ведь народ, который встал на защиту своего Отечества от захватчиков – назван безжалостным врагом. И это издается в стране-союзнике. Кстати, в Дэйли Мэйл привели много фото из этой книги, там даже умершая лошадка есть и несчастные фашисты вокруг нее, но нет ни одного фото зверств фашистов на оккупированных территориях. А как известно фашисты с такой же педантичностью позировали с улыбками на фоне истерзанного мирного населения.
Послевкусие от этого остается следующее: СССР - страшная страна безжалостных людей, выживающих в кошмарных условиях, где подготовленный европеец не выдерживает.
П.С. К чести британцев - комментарии к статье в большинстве своем адекватные.
Комментарии, по рейтингу, по дате
а где первоисточник статьи??
Цитата: Dimmon от 29.04.2021 05:14:33
везде пропаганда ...
а где первоисточник статьи??
везде пропаганда ...
а где первоисточник статьи??
Вот
https://www.google.com/amp/s/www.dailymail.co.uk/news/article-9516507/amp/Rare-photos-Operation-Barbarossa-reveal-horrors-faced-Hitlers-troops.html
Zoggyla 29.04.2021 в 11:29:04 # 777032
нашел
https://glav.su/blog/3498/1545997/
https://glav.su/stories/
блог сам как рупор пропаганды, такие не читаем
придется прочитать первоисточник самостоятельно
многие факты правдивы и мы сами это знаем, в начале войны советская армия была слаба и плохо вооружена, приходилось брать числом и уповать на погоду, зима действительна "наступила вовремя"
Цитата: Dimmon от 29.04.2021 06:55:04
прочитал, никакого сочувствия фрицам не нашел
многие факты правдивы и мы сами это знаем, в начале войны советская армия была слаба и плохо вооружена, приходилось брать числом и уповать на погоду, зима действительна "наступила вовремя"
прочитал, никакого сочувствия фрицам не нашел
многие факты правдивы и мы сами это знаем, в начале войны советская армия была слаба и плохо вооружена, приходилось брать числом и уповать на погоду, зима действительна "наступила вовремя"
А ничего , что зима наступила для всех?
И то , что наши знаменитые танки на ДТ работают , смазка в орудиях замерзает одинаково, техника в грязи вязнет одинаково.
А потом чего мороз до 1945 года держался?
Или по Вашей логике советские люди с антифризом вместо крови?
А почему захватчики не "вымерзли" по всей линии фронта, а ожесточенно атаковали до 1943 года?
А со скандинавией , чего или там мороз другой?
Только про "сибирские" дивизии не надо говорить , а то мы договоримся , что нынешний Бишкек , где формировалась Панфиловская дивизия это Сибирь.