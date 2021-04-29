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Империя зла
Мастерство британской пропаганды
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danilov 29 Апреля 2021 в 10:33:46
Близится 9е мая, сущностей начинает корежить. Дэйли Мэйл сегодня анонсировало новую книгу с фотографиями фашистов, которые в плане Барбаросса не подготовились к русской зиме. Книга выходит в июне. Скрины описания Дэйли Мэйл сочувственны к фашистам, которые пострадали от морозов и распутицы. А победы советского народа по сути списаны на погоду.



Очень характерна цитата с описанием на странице издательства WHSmith
«With customary thoroughness and drastic measures the Germans largely mastered the climatic challenges but nothing could mask the reality of the ruthless and numerically superior enemy that they faced.»

«Немцы преодолели трудности климата благодаря традиционной педантичности и беспрецедентным мерам, но это не защитило их от реальности столкновения с численно превосходящим и безжалостным врагом»

Зацените - закладочка, а? Каково! Я даже не знаю с какой стороны этот змеиный клубок смыслов раскручивать. Во-первых, закладочка посострадать несчастным фашистам. Во-вторых, похвала немецкой подготовке в любом случае, даже когда они не были готовы. Но типа старались изо всех сил. В-третьих, читатель ставится на сторону фашистов, ведь народ, который встал на защиту своего Отечества от захватчиков – назван безжалостным врагом. И это издается в стране-союзнике. Кстати, в Дэйли Мэйл привели много фото из этой книги, там даже умершая лошадка есть и несчастные фашисты вокруг нее, но нет ни одного фото зверств фашистов на оккупированных территориях. А как известно фашисты с такой же педантичностью позировали с улыбками на фоне истерзанного мирного населения.

Послевкусие от этого остается следующее: СССР - страшная страна безжалостных людей, выживающих в кошмарных условиях, где подготовленный европеец не выдерживает.

П.С. К чести британцев - комментарии к статье в большинстве своем адекватные.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 29.04.2021 в 10:45:40   # 777026
Не плодите сущности. А по существу - вы пришли на чужую землю, чтобы убивать и грабить, с целью поделить между уебищными сущностями землю и ее богатства. Получили пиздюлей, но похоже - мало. Касается не только немцев, но и иже с ними. Аминь.
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  Васяй 29.04.2021 в 10:51:50   # 777028
Наверное несчастные фашисты лошадку сьесть собрались?Вот пидорги,неймется им,извращенцам!
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  htmaker 29.04.2021 в 11:02:30   # 777029
Англосаксы, корни у них древнегерманские, в своё время пришли в Британию. Проще говоря пишет он о своих предках, им это ближе.
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  Dimmon 29.04.2021 в 11:14:33   # 777030
везде пропаганда ...
а где первоисточник статьи??
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  Zoggyla 29.04.2021 в 11:29:04   # 777032
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  строитель 29.04.2021 в 12:27:40   # 777039
28.04.2021. Город герой Киев. Центр.

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  Dimmon 29.04.2021 в 12:50:28   # 777041
Quote:
Zoggyla 29.04.2021 в 11:29:04 # 777032

нашел
https://glav.su/blog/3498/1545997/
https://glav.su/stories/
блог сам как рупор пропаганды, такие не читаем
придется прочитать первоисточник самостоятельно
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  Dimmon 29.04.2021 в 12:55:04   # 777042
прочитал, никакого сочувствия фрицам не нашел
многие факты правдивы и мы сами это знаем, в начале войны советская армия была слаба и плохо вооружена, приходилось брать числом и уповать на погоду, зима действительна "наступила вовремя"
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  Zoggyla 29.04.2021 в 13:00:25   # 777043
Не знаю как там на счет советской армии, а РККА имела в начале войны проблемы.
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  kubik 29.04.2021 в 13:19:55   # 777044
Цитата: Dimmon от 29.04.2021 06:55:04
прочитал, никакого сочувствия фрицам не нашел
многие факты правдивы и мы сами это знаем, в начале войны советская армия была слаба и плохо вооружена, приходилось брать числом и уповать на погоду, зима действительна "наступила вовремя"

А ничего , что зима наступила для всех?
И то , что наши знаменитые танки на ДТ работают , смазка в орудиях замерзает одинаково, техника в грязи вязнет одинаково.
А потом чего мороз до 1945 года держался?
Или по Вашей логике советские люди с антифризом вместо крови?
А почему захватчики не "вымерзли" по всей линии фронта, а ожесточенно атаковали до 1943 года?
А со скандинавией , чего или там мороз другой?
Только про "сибирские" дивизии не надо говорить , а то мы договоримся , что нынешний Бишкек , где формировалась Панфиловская дивизия это Сибирь.
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  Zoggyla 29.04.2021 в 13:27:59   # 777045
Когда начинают говорить о зиме, хочется спросить у историков - чем занимались доблестные разведки гитлеровской коалиции? Ах, да! В августе-сентябре должны были рваться пробки от шампанского))) О чем это говорит? Я думаю об отсутствии стратегического мышления у диктатора. Как бы его не хвалили за его " гениальность".
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  Zoggyla 29.04.2021 в 13:44:07   # 777048
Читаешь немецких авторов, отнюдь не бывших жителей ГДР, и просто пипец! Какие у немцев были представления о СССР и его жителях Это просто какие-то недоумки. Махровая антисоветская пропаганда Германии имела обратный эффект для доблестной германской армии! Гебельс и его машина смяла свою армию своими байками о советских людях. Чем, блин, занималась разведка? Такое впечатление, что большинство информации она получало от белоэмигрантских кругов, а эти еще те фантазеры.%)
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