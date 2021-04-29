Европарламент внес отключение России от SWIFT в проект резолюции

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danilov 29 Апреля 2021 в 13:23:51
Как сообщается, члены ЕП в проекте документа предлагают также отказаться от российских нефти и газа, в том числе остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Такие меры предлагается принять в том случае, если Москва «продолжит агрессию на Украине». Россию также призывают прекратить «неоправданное наращивание военных сил для создания угроз соседям».
Отдельным пунктом значится предложение вводить отдельные санкции за коррупцию. В такие черные списки хотят включать «российских олигархов».
РИА Новости
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