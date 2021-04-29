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Империя зла
Европарламент внес отключение России от SWIFT в проект резолюции
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danilov 29 Апреля 2021 в 13:23:51
Европейский парламент внес в свою резолюцию предложение отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщается, члены ЕП в проекте документа предлагают также отказаться от российских нефти и газа, в том числе остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Такие меры предлагается принять в том случае, если Москва «продолжит агрессию на Украине». Россию также призывают прекратить «неоправданное наращивание военных сил для создания угроз соседям».

Отдельным пунктом значится предложение вводить отдельные санкции за коррупцию. В такие черные списки хотят включать «российских олигархов».

РИА Новости
Комментарии, по рейтингу, по дате
  sergei55 29.04.2021 в 13:38:01   # 777047
каждые сто лет европейцы обьединяются и идут на Россию огрести люлей. традиция
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  Zoggyla 29.04.2021 в 13:52:34   # 777050
За газ будут деньги эшелонами слать?
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  kubik 29.04.2021 в 14:11:25   # 777052
Ещё бы европарламент что-нибудь решал, а так внесли резолюцию, поболтали , внесли ещё резолюцию. Баррелю уже всё сказали по поводу резолюций.
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