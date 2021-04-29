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Империя зла
Кто больше истребил
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danilov 29 Апреля 2021 в 13:28:04
В ответ на признание Вашингтоном геноцида армян в Османской империи, турецкие СМИ опубликовали статистику массового истребления людей Соединенными Штатами, начиная с 1800 года.


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 29.04.2021 в 13:29:54   # 777046
Почему не было лошадей у индейцев? Их унес торнадо.
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