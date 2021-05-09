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Империя зла
Великая неизвестная война. Фильм Андрея Медведева.
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danilov 09 Мая 2021 в 12:02:16
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  bIP6bIC 09.05.2021 в 19:28:17   # 777591
С Днем Великой Победы!!! Мы победили!!!
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  bolatbol 09.05.2021 в 20:47:54   # 777594
Цитата: bIP6bIC от 09.05.2021 13:28:17
С Днем Великой Победы!!! Мы победили!!!

Диды победили. Мы все просрали.
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  Ал 09.05.2021 в 21:49:57   # 777596
Не раз на титусе поднимали тему геноцида.
Стоит ли напоминать что в случае победы нацисткой Германии ожидало бы определенных нацисткими бонзами в "неполноценные народы"?
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  Ал 09.05.2021 в 21:51:14   # 777597


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  alpha_portal 10.05.2021 в 03:10:58   # 777598
Всю дорогу американские идеи борьбы за всевластие, неслись через такие вот войны. Один из таких провалов - ИГИЛ. Не посмотрел еще фильм. Но мне кажется речь пойдет об этом.
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