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Империя зла
Израиль охвачен огнем и массовыми беспорядками
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danilov 14 Мая 2021 в 14:10:53
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пастафариан 14.05.2021 в 17:35:56   # 777847
А у нас все хорошо,через 17 дней на рыбалку -УУУУУ КЛАСС!
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  GoodZone 14.05.2021 в 17:51:41   # 777852
Это не могло продолжаться вечно. Слишком агрессивно и самоуверенно вел себя Израиль по отношению к соседям и своим гражданам-иноверцам, не учитывая их интересов...
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  Zoggyla 14.05.2021 в 18:12:30   # 777853
Распоясались совсем. Бардак полный в ролике. На хрен такое не нужно!
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  kubik 14.05.2021 в 18:30:48   # 777854
Да нормально это всё для этой части Израиля, сейчас перестреляют , кого нужно , все выразят озабоченность, и снова лет на 6 мир , дружба , жвачка до следующих выборов.
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  Рамзес 14.05.2021 в 18:55:44   # 777855
Введут войска и ра..т недовольных,а кто там тявкает и собирается султаном стать - ЯО припасено для таких.Не тех ни других не поддерживаю ,но евреи землю не отдадут,а вот выгнать это пожалуйста.
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