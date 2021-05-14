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Империя зла
Израиль охвачен огнем и массовыми беспорядками
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danilov 14 Мая 2021 в 14:10:53
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Пастафариан
14.05.2021 в 17:35:56
# 777847
А у нас все хорошо,через 17 дней на рыбалку -УУУУУ КЛАСС!
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GoodZone
14.05.2021 в 17:51:41
# 777852
Это не могло продолжаться вечно. Слишком агрессивно и самоуверенно вел себя Израиль по отношению к соседям и своим гражданам-иноверцам, не учитывая их интересов...
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Zoggyla
14.05.2021 в 18:12:30
# 777853
Распоясались совсем. Бардак полный в ролике. На хрен такое не нужно!
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kubik
14.05.2021 в 18:30:48
# 777854
Да нормально это всё для этой части Израиля, сейчас перестреляют , кого нужно , все выразят озабоченность, и снова лет на 6 мир , дружба , жвачка до следующих выборов.
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Рамзес
14.05.2021 в 18:55:44
# 777855
Введут войска и ра..т недовольных,а кто там тявкает и собирается султаном стать - ЯО припасено для таких.Не тех ни других не поддерживаю ,но евреи землю не отдадут,а вот выгнать это пожалуйста.
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