Белый дом не стал сравнивать посадку Ryanair и самолета Моралеса

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 25 Мая 2021 в 09:38:42
Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки спросили на брифинге, какими действиями белорусских властей США возмущены больше - фактом посадки самолета по распоряжению властей или арестом оппозиционного журналиста. Псаки ответила, что и то, и другое возмутительно. Тогда ее спросили, стала ли бы она возражать против инцидента с самолетом Моралеса в 2013 году.
"Мы работаем с нашими партнерами по всему миру, больше ничего сказать вам не могу", - ответила Псаки.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
Комментарии, по рейтингу, по дате