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Империя зла
Саммит ЕС постановил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать в Евросоюз
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danilov 25 Мая 2021 в 09:58:38
БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом говорится в принятом в понедельник вечером итоговом заявлении саммита ЕС, которое стало ответом на инцидент с незапланированной посадкой в Белоруссии самолета бюджетной ирландской авиакомпании Ryanair. Это решение пока не вступило в силу, оно еще должно быть еще согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров, что потребует от нескольких дней до нескольких недель.

Помимо этого, саммит постановил в экстренном порядке ввести новые санкции против Белоруссии, потребовал освободить оппозиционера Романа Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента с принудительной посадкой лайнера с точки зрения нарушения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, а также создания рисков для безопасности самолета и его пассажиров.

Кроме этого, Британия предписала своим авиакомпаниям облетать Беларусь стороной. Также страна отказалась принимать рейсы "Белавиа" на своей территории. Об этом заявил депутат и Государственный секретарь Великобритании по транспорту.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11461229
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