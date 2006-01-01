Саммит ЕС постановил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать в Евросоюз

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danilov 25 Мая 2021 в 09:58:38
Помимо этого, саммит постановил в экстренном порядке ввести новые санкции против Белоруссии, потребовал освободить оппозиционера Романа Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента с принудительной посадкой лайнера с точки зрения нарушения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, а также создания рисков для безопасности самолета и его пассажиров.
Кроме этого, Британия предписала своим авиакомпаниям облетать Беларусь стороной. Также страна отказалась принимать рейсы "Белавиа" на своей территории. Об этом заявил депутат и Государственный секретарь Великобритании по транспорту.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11461229
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