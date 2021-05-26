Мэр Риги поручил снять флаги Международной федерации хоккея

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GoodZone 26 Мая 2021 в 10:30:23
«Президент ИИХФ призывает (нас) восстановить прежние флаги в Риге вместо красно-белого флага свободы Белоруссии. В противном случае ИИХФ просит снять (их) флаги. Каждый должен выбрать свою сторону – жаждущего свободы народа или кровавого диктатора. По просьбе господина Фазеля убираем флаги ИИХФ», – написал Стакис в Twitter.
Комментарии, по рейтингу, по дате
«В этом хулиганстве участвовали министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и мэр Риги Мартиньш Стакис. Во-первых, чемпионат мира по хоккею — большая честь для Латвии, но его организует не Рига, а международная федерация хоккея, федерация хоккея Латвии и, конечно, латвийское государство.
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и рижский мэр Мартиньш Стакис 24 мая собственноручно сняли флаг Белоруссии у гостиницы, в которой проживают участники чемпионата мира по хоккею.
«Если какой-то хулигашка сорвет флаг Латвии и установят его личность, его осудят. Поэтому, думаю, за политическое хулиганство надо осудить и этих господ.
«Раньше такое бывало только перед войной. Я надеюсь, что войны не будет, но белорусский туризм мы потеряем, как и остатки белорусского транзита. В итоге Ринкевич и Стакис нанесли большой вред Латвии», — подчеркнул депутат.
«Такого рода жесты выглядят как детский сад. Можно поддерживать что угодно и как угодно, но государство Беларусь существует и имеет свои атрибуты, которые никто не отменял»