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Империя зла
Мэр Риги поручил снять флаги Международной федерации хоккея
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GoodZone 26 Мая 2021 в 10:30:23
Мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил о решении снять флаги Международной федерации хоккея (ИИХФ) в латвийской столице после требований президента организации Рене Фазеля восстановить государственный флаг Белоруссии.
«Президент ИИХФ призывает (нас) восстановить прежние флаги в Риге вместо красно-белого флага свободы Белоруссии. В противном случае ИИХФ просит снять (их) флаги. Каждый должен выбрать свою сторону – жаждущего свободы народа или кровавого диктатора. По просьбе господина Фазеля убираем флаги ИИХФ», – написал Стакис в Twitter.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 26.05.2021 в 10:38:00   # 778506
Вот он малохольный! Думаю ИИХВ не Россия и амбиций и мужества у них хватит наказать одержимых.
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  stasik02 26.05.2021 в 10:47:16   # 778508
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  Konstant 26.05.2021 в 11:47:16   # 778517
Это как выслуживаются
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  Джимбо 26.05.2021 в 12:01:32   # 778519
Он же всего лишь мэр, в этой ущербной стране нет Министерства иностранных дел? Президента? У этих ведомств нет собственного достоинства? Какой то шнырь прямо лезет в их дела. Или они все там эбанутые и это согласованная акция? А нет министр иностранныхдел у них то же идиот и совсем не дипломат.

«В этом хулиганстве участвовали министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и мэр Риги Мартиньш Стакис. Во-первых, чемпионат мира по хоккею — большая честь для Латвии, но его организует не Рига, а международная федерация хоккея, федерация хоккея Латвии и, конечно, латвийское государство.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и рижский мэр Мартиньш Стакис 24 мая собственноручно сняли флаг Белоруссии у гостиницы, в которой проживают участники чемпионата мира по хоккею.

«Если какой-то хулигашка сорвет флаг Латвии и установят его личность, его осудят. Поэтому, думаю, за политическое хулиганство надо осудить и этих господ.

«Раньше такое бывало только перед войной. Я надеюсь, что войны не будет, но белорусский туризм мы потеряем, как и остатки белорусского транзита. В итоге Ринкевич и Стакис нанесли большой вред Латвии», — подчеркнул депутат.

«Такого рода жесты выглядят как детский сад. Можно поддерживать что угодно и как угодно, но государство Беларусь существует и имеет свои атрибуты, которые никто не отменял»
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