Латвийский политик призвал взять в заложники хоккейную сборную Белоруссии

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danilov 26 Мая 2021 в 15:59:36
«Латвия задерживает всю белорусскую хоккейную команду и выпускает на латышскую границу в обмен на всех политзаключенных белорусского режима», - написал политик. Он подчеркнул, что ответ должен быть «громким и чувствительным».
Также Бикше отмечает, что Лукашенко своими действиями «ударил» ЕС «в лицо». Санкции не принесут нужного эффекта, нужно действовать решительнее, а не «замораживать деньги» и «класть цветы». «Новость, которой мы можем доверять и будем знать, как защищать, должна доставляться продавцам в Борисове, работникам завода Минска. Это можно сделать, задерживая «террористскую» вишенку - белорусскую хоккейную команду», - считает латвийский депутат. Для решительных действий нужна смелость, пишет он.
https://www.mk.ru/politics/2021/05/25/latviyskiy-politik-prizval-vzyat-v-zalozhniki-khokkeynuyu-sbornuyu-belorussii.html