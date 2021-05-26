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Империя зла
Латвийский политик призвал взять в заложники хоккейную сборную Белоруссии
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danilov 26 Мая 2021 в 15:59:36
Латвийский депутат сейма Айгарс Бикше опубликовал в Facebook пост, в котором выступил с предложением взять в заложники хоккеистов сборной Белоруссии, находящихся в Риге, с требованием освобождения всех политзаключенных.

«Латвия задерживает всю белорусскую хоккейную команду и выпускает на латышскую границу в обмен на всех политзаключенных белорусского режима», - написал политик. Он подчеркнул, что ответ должен быть «громким и чувствительным».

Также Бикше отмечает, что Лукашенко своими действиями «ударил» ЕС «в лицо». Санкции не принесут нужного эффекта, нужно действовать решительнее, а не «замораживать деньги» и «класть цветы». «Новость, которой мы можем доверять и будем знать, как защищать, должна доставляться продавцам в Борисове, работникам завода Минска. Это можно сделать, задерживая «террористскую» вишенку - белорусскую хоккейную команду», - считает латвийский депутат. Для решительных действий нужна смелость, пишет он.

https://www.mk.ru/politics/2021/05/25/latviyskiy-politik-prizval-vzyat-v-zalozhniki-khokkeynuyu-sbornuyu-belorussii.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Джимбо 26.05.2021 в 16:31:55   # 778538
Идиот не понимает что призывает к терроризму целое государство? Они там от безнаказанности вообще охуевают уже.
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  Васяй 26.05.2021 в 17:27:42   # 778542
Уже извинился.
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