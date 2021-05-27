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Империя зла
Минск - Барселона
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DITRX
27 Мая 2021 в 10:20:25
Борт B2869 /BRU869 26.05.2021
Долго кружил, но так и не смог улететь с Беларуси
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DITRX
27.05.2021 в 10:23:00
# 778579
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stasik02
27.05.2021 в 10:37:39
# 778582
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Ара горный
27.05.2021 в 10:43:43
# 778583
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DITRX
27.05.2021 в 10:45:49
# 778586
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