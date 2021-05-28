Россия не разрешила рейсу Austrian Airlines прибыть не через Белоруссию

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danilov 28 Мая 2021 в 12:43:29
"Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Белоруссии до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). По этой причине также необходимо скорректировать маршрут полета из Вены в Москву. Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву", - сообщили в Austrian Airlines в ответ на просьбу прокомментировать отмену утреннего рейса из Вены в Москву в четверг.
https://tass.ru/ekonomika/11491535
Комментарии, по рейтингу, по дате
danilov 28.05.2021 в 14:47:11 # 778687
Часть пассажиров рейса Air France из Парижа в Москву, который ранее отменили из-за ограничения полетов над воздушным пространством Белоруссии, пересадили на самолет «Аэрофлота». Об этом РБК сообщил представитель авиакомпании Михаил Демин.
«Действительно, часть пассажиров отмененного рейса Air France сегодня прибывает в Москву рейсом Аэрофлота», — сказал он.
По его словам, пересадка пассажиров является обычной отраслевой практикой. Так, рейс в столицу России будет выполняться на более вместительном широкофюзеляжном Boeing 777.
Ранее одна из пассажирок рейса Мишель Синдюкова рассказала телеканалу «Дождь», что их пересадили на один из самолетов «Аэрофлота». По ее словам, изначально на рейсе должно было быть около 100 человек, а теперь — около 400.
В колл-центре Air France «Дождю» подтвердили, что рейс AF1154 не вылетал из Парижа в Москву, однако причины подобного решения называть не стали.
26 мая авиакомпания Air France отменила рейс в Москву из-за необходимости облета воздушного пространства Белоруссии. Из-за этого перевозчику необходимо получить новое разрешение от России на заход в ее воздушное пространство. Однако разрешение сразу получено не было и рейс решили перенести на один день. На следующий день, 27 мая, рейс снова отменили.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews…um=desktop
Air France заявляет, что уже второй рейс Париж-Москва отменен после того, как Россия не утвердила маршрут обхода Беларуси
Российские власти обсуждают возможность разрешить европейским авиакомпаниям летать в обход Белоруссии, сообщили РБК два источника.
Источник в крупной российской авиакомпании рассказал, что в Росавиации сейчас идет совещание, на котором обсуждается вопрос о разрешении летать по изменённому маршруту. В ближайшее время российская сторона даст такое разрешение, сообщил РБК источник, близкий к Минтрансу. По его словам, задержка связана с тем, что потребовалась проработка обновленных маршрутов для авиалайнеров из-за отказа европейских авиакомпаний летать над территорией Белоруссии.
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