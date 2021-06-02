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Империя зла
Неожиданный камингаут от датчан
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danilov 02 Июня 2021 в 10:08:50
Датское издание DR опубликовало статью о сотрудничестве Датской службы военной разведки (FE) и американской АНБ в части прослушки ведущих европейских политиков.



Журналистам стали доступны материалы секретного внутреннего расследования FE под названием Operation Dunhammer, которое было завершено и передано руководству службы в 2015 году. По информации DR, итоги расследования привели к тому, что в прошлом году руководство национальной разведки было снято со своих должностей.

Дания является географическим центром телекоммуникаций в Европе, благодаря чему датские спецслужбы имеют доступ к огромному количеству трафика. Для этого FE использует аналог российского СОРМ. И как-то так вышло, что наряду с датской разведкой этой самой системой свободно пользуется АНБ, причем для датчан это "имеет стратегическое значения для отношений между странами". Кто сказал "лимитроф"? Окститесь, это другое, обычная любовь между демократическими странами - просто одна страна любит, а другая позволяет себя любить.

После утечки информации об активности АНБ, которую устроил Сноуден, в 2014 году руководитель FE Томас Аренкиль запускает секретное внутреннее расследование Operation Dunhammer, чтобы выяснить - не злоупотребляло ли АНБ сотрудничеством с датской разведкой.

В мае 2015 года, проанализировав использование АНБ поисковой системы FE, группа, проводящая Operation Dunhammer, приходит к выводу о том, что американцы через возможности датчан шпионили за их ближайшими соседями по ЕС - немецкими, французскими, норвежскими и шведскими политиками. В частности под прицел АНБ попали Ангела Меркель, глава немецкого МИД Штайнмайер и лидер немецкой оппозиции Штайнбрюк. АНБ прослушивали их телефонные разговоры, перехватывали SMS и "сообщения в чатах" (полагаем, речь идет о нешифрованной еще в те времена переписке в WhatsApp и Viber).

А дальше еще интереснее - ознакомившись с результатами отчета Томас Аренкиль на него просто забил, так как сотрудничество с АНБ важнее. И следующий руководитель FE Ларс Финдсен поступил так же. И только спустя 3 года один из членов группы, осуществлявшей расследование Operation Dunhammer, слил данные отчета в инспекцию, надзирающую за датской разведкой, после чего было инициировано новое расследование. Его выводы были переданы датскому министру обороны в августе прошлого года, по результатам чего Аренкиль (занимавший на тот момент пост посла в Германии), Финдсен и еще один функционер FE были отправлены с голой жопой на мороз. Еще пятерых сотрудников FE отстранили от работы и перевели в другие учреждения.

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 02.06.2021 в 10:41:45   # 779005
Это была не слежка, это была забота и шефство... Шерхана "старшего брата" над шакальем "младшими братьями и сестрами" ради их же блага... Это что новость или первый раз? Вот если бы российский дипломат на красный свет дорогу перешел была бы истерика и скандал, а это ерунда...
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