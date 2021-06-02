Неожиданный камингаут от датчан

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danilov 02 Июня 2021 в 10:08:50
Журналистам стали доступны материалы секретного внутреннего расследования FE под названием Operation Dunhammer, которое было завершено и передано руководству службы в 2015 году. По информации DR, итоги расследования привели к тому, что в прошлом году руководство национальной разведки было снято со своих должностей.
Дания является географическим центром телекоммуникаций в Европе, благодаря чему датские спецслужбы имеют доступ к огромному количеству трафика. Для этого FE использует аналог российского СОРМ. И как-то так вышло, что наряду с датской разведкой этой самой системой свободно пользуется АНБ, причем для датчан это "имеет стратегическое значения для отношений между странами". Кто сказал "лимитроф"? Окститесь, это другое, обычная любовь между демократическими странами - просто одна страна любит, а другая позволяет себя любить.
После утечки информации об активности АНБ, которую устроил Сноуден, в 2014 году руководитель FE Томас Аренкиль запускает секретное внутреннее расследование Operation Dunhammer, чтобы выяснить - не злоупотребляло ли АНБ сотрудничеством с датской разведкой.
В мае 2015 года, проанализировав использование АНБ поисковой системы FE, группа, проводящая Operation Dunhammer, приходит к выводу о том, что американцы через возможности датчан шпионили за их ближайшими соседями по ЕС - немецкими, французскими, норвежскими и шведскими политиками. В частности под прицел АНБ попали Ангела Меркель, глава немецкого МИД Штайнмайер и лидер немецкой оппозиции Штайнбрюк. АНБ прослушивали их телефонные разговоры, перехватывали SMS и "сообщения в чатах" (полагаем, речь идет о нешифрованной еще в те времена переписке в WhatsApp и Viber).
А дальше еще интереснее - ознакомившись с результатами отчета Томас Аренкиль на него просто забил, так как сотрудничество с АНБ важнее. И следующий руководитель FE Ларс Финдсен поступил так же. И только спустя 3 года один из членов группы, осуществлявшей расследование Operation Dunhammer, слил данные отчета в инспекцию, надзирающую за датской разведкой, после чего было инициировано новое расследование. Его выводы были переданы датскому министру обороны в августе прошлого года, по результатам чего Аренкиль (занимавший на тот момент пост посла в Германии), Финдсен и еще один функционер FE были отправлены с голой жопой на мороз. Еще пятерых сотрудников FE отстранили от работы и перевели в другие учреждения.
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