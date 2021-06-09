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Империя зла
"Талибан" подорвал опоры ЛЭП и угрожает строительству CASA-1000
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danilov 09 Июня 2021 в 19:38:52
Инцидент произошел в афганских провинциях Парван и Герат и мог бы остаться рядовым нападением на инфраструктуру, если бы не случился в период вывода войск США и усиления активности террористов.

Для Таджикистана и Кыргызстана это весьма неприятные новости. Ведь каждая такая атака ставит под угрозу реализацию их совместного проекта CASA-1000 по экспорту электричества в Афганистан и Пакистан, значительно снижая его рентабельность
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 09.06.2021 в 20:20:34   # 779555
Quote:
Для Таджикистана и Кыргызстана это весьма неприятные новости. Ведь каждая такая атака ставит под угрозу реализацию их совместного проекта CASA-1000 по экспорту электричества в Афганистан и Пакистан, значительно снижая его рентабельность
Да пусть живут в каменном веке,забором обнести бетонным и крышкой накрыть.От них ни какой пользы как и от нигеров.
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  ГОРЫНЫЧ 09.06.2021 в 20:33:42   # 779556
Ещё бы Россия 201 военную базу вывела с территории Таджикистана и можно запасаться попкорном.
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  старик 09.06.2021 в 21:18:21   # 779559
Quote:
Ещё бы Россия 201 военную базу вывела с территории Таджикистана и можно запасаться попкорном.
И через неделю граница России с Афганистаном будет проходить по территории Таджикистана. То есть максимально приблизится.
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