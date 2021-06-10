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Империя зла
Амурский ГПЗ запущен в работу
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danilov 10 Июня 2021 в 11:10:22
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 10.06.2021 в 11:49:30   # 779578
Да что такое то, все открывают и открывают, у меня уже знакомые заканчиваются, скоро уже ни кого не будет, все чухнули, опять же материнский капитал играет свою роль, да и условия нормальные.
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  Hairless 10.06.2021 в 11:57:46   # 779579
Цитата: Skype от 10.06.2021 05:49:30
Да что такое то, все открывают и открывают, у меня уже знакомые заканчиваются, скоро уже ни кого не будет, все чухнули, опять же материнский капитал играет свою роль, да и условия нормальные.

Ватники же!
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  GoodZone 10.06.2021 в 11:58:48   # 779580
Skype 10.06.2021 в 11:49:30 # 779578
Та же фигня , причем ковид не смущает и не останавливает...
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  Dimmon 10.06.2021 в 12:21:30   # 779581
молодцы! но справедливости ради, что Казахстан что Россия, практически все инвестиции идут в нефте и газопереработку, пора строить заводы по выпуску полупроводников и т.п
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  Dimmon 10.06.2021 в 12:25:02   # 779582
1 трл рублей, 900 га, более 6 лет, мегапроект
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  Dimmon 10.06.2021 в 12:30:48   # 779583
снова об олигархах
а кто собственники завода, полагаю что Газпром
акционеры газпрома
Российская Федерация
в лице Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом, % АО «РОСНЕФТЕГАЗ»*, % АО «Росгазификация»*, % Держатели АДР, % Прочие зарегистрированные лица, %
31 декабря 2020 38,37 10,97 0,89 16,71 33,06

"прочие" лица держат 33% от "народного" достояния
думаю налог в 50% от доходов от народных недр был бы справедлив
структура акционеров конечно более сложная но суть не меняется, доходами от недр надо делиться с народом
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  PHATik 10.06.2021 в 12:42:58   # 779585
не смог выложить ссылку, на рбк есть видео Дальневосточный рубеж территория бизнеса
Тут видео более детальное про этот проект, грандиозно
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  Hairless 10.06.2021 в 13:48:46   # 779587
Цитата: Dimmon от 10.06.2021 06:21:30
молодцы! но справедливости ради,

Объективности для

https://sdelanounas.ru

там много чего интересного
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