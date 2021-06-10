Амурский ГПЗ запущен в работу

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danilov 10 Июня 2021 в 11:10:22
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Skype от 10.06.2021 05:49:30
Да что такое то, все открывают и открывают, у меня уже знакомые заканчиваются, скоро уже ни кого не будет, все чухнули, опять же материнский капитал играет свою роль, да и условия нормальные.
Да что такое то, все открывают и открывают, у меня уже знакомые заканчиваются, скоро уже ни кого не будет, все чухнули, опять же материнский капитал играет свою роль, да и условия нормальные.
Ватники же!
Та же фигня , причем ковид не смущает и не останавливает...
а кто собственники завода, полагаю что Газпром
акционеры газпрома
Российская Федерация
в лице Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом, % АО «РОСНЕФТЕГАЗ»*, % АО «Росгазификация»*, % Держатели АДР, % Прочие зарегистрированные лица, %
31 декабря 2020 38,37 10,97 0,89 16,71 33,06
"прочие" лица держат 33% от "народного" достояния
думаю налог в 50% от доходов от народных недр был бы справедлив
структура акционеров конечно более сложная но суть не меняется, доходами от недр надо делиться с народом
Тут видео более детальное про этот проект, грандиозно
Цитата: Dimmon от 10.06.2021 06:21:30
молодцы! но справедливости ради,
молодцы! но справедливости ради,
Объективности для
https://sdelanounas.ru
там много чего интересного