Байден заявил, что США полны решимости играть роль сильного лидера на мировой арене

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danilov 10 Июня 2021 в 12:14:26
"Мы привержены тому, чтобы вести за собой с силой", - сказал глава администрации США.
При этом он напомнил, что прибыл в Европу для участия в ряде саммитов, в том числе российско-американском. "Я еду на Группу семи, потом на министерскую встречу НАТО (очевидно, он имел в виду саммит - прим. ТАСС), а затем встречаться с господином [президентом России Владимиром] Путиным, дабы поставить его в известность о том, что я хочу, чтобы он знал", - сказал Байден.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11612899