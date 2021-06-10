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Империя зла
Байден заявил, что США полны решимости играть роль сильного лидера на мировой арене
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danilov 10 Июня 2021 в 12:14:26
Соединенные Штаты полны решимости играть роль сильного лидера на международной арене. Об этом заявил в среду на встрече с американскими военнослужащими по прибытии в Великобританию президент США Джо Байден.

"Мы привержены тому, чтобы вести за собой с силой", - сказал глава администрации США.

При этом он напомнил, что прибыл в Европу для участия в ряде саммитов, в том числе российско-американском. "Я еду на Группу семи, потом на министерскую встречу НАТО (очевидно, он имел в виду саммит - прим. ТАСС), а затем встречаться с господином [президентом России Владимиром] Путиным, дабы поставить его в известность о том, что я хочу, чтобы он знал", - сказал Байден.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11612899
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 10.06.2021 в 13:57:10   # 779588
Да уж! Веселый природный дебилизм Псаки и старческий маразм Байдена органично дополняют друг друга.
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