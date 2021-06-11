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Империя зла
Около 500 супербогатых Россиян владеют 40% активов страны
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danilov 11 Июня 2021 в 10:15:47
В России в руках нескольких сотен богатейших граждан сосредоточено около 40 процентов активов страны. Это примерно в 4 раза больше, чем в среднем по миру.
За 2020 год российские миллиардеры значительно увеличили свое состояние, несмотря на пандемию коронавируса. В ежегодном докладе о мировом благосостоянии Global Wealth 2021 консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), представленном в четверг, 10 июня, говорится, что около 500 "сверхбогатых" россиян (что составляет менее одной десятитысячной процента взрослого населения РФ) владеют 40 процентами всех финансовых активов российских граждан, то есть суммой в 640 миллиардов долларов.

Таким образом, сегмент самых состоятельных людей в России, обладающих активами свыше 100 миллионов долларов, аккумулирует примерно в четыре раза большую долю средств, чем в среднем по миру (13%), приводит РБК данные исследования.

При этом и во всем мире личное богатство в прошлом году достигло рекордно высокого уровня - 250 триллионов долларов, увеличившись за год на 8,3 процента. Это объясняется резким ростом фондовых рынков и скачкообразным увеличением сбережений, говорится в докладе.

В ближайшие пять лет BCG ожидает значительного роста благосостояния в мире в связи с наметившимся восстановлением экономики. Лидерами в этом, скорее всего, окажутся Северная Америка, Западная Европа и Азия - за исключением Японии. К 2025 году на эти регионы придется 87 процентов ожидаемого роста благосостояния. В России, по оценке BCG, совокупный объем частного благосостояния в 2020 году составил около 4,1 трлн долларов, а к 2025 году вырастет до 5,4 трлн долларов.

Число супербогатых в прошлом году увеличилось по всему миру на 6000 человек, всего их теперь насчитывается около 60 000 человек. Они владеют инвестируемыми активами на общую сумму 22 триллиона долларов.

https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com/ru/doklad-okolo-500-superbogatyh-v-rf-vladejut-40-finansovyh-aktivov-strany/a-57835985
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 11.06.2021 в 10:54:49   # 779606
Один мой знакомый, явно не советских и не коммунистических взглядов, посетив впервые в Питере Юсуповский дворец, сказал: "Вот теперь отчётливо понимаю, почему революция случилась и почему она была неизбежна"
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  htmaker 11.06.2021 в 12:01:23   # 779609
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