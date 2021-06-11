Около 500 супербогатых Россиян владеют 40% активов страны

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danilov 11 Июня 2021 в 10:15:47
За 2020 год российские миллиардеры значительно увеличили свое состояние, несмотря на пандемию коронавируса. В ежегодном докладе о мировом благосостоянии Global Wealth 2021 консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), представленном в четверг, 10 июня, говорится, что около 500 "сверхбогатых" россиян (что составляет менее одной десятитысячной процента взрослого населения РФ) владеют 40 процентами всех финансовых активов российских граждан, то есть суммой в 640 миллиардов долларов.
Таким образом, сегмент самых состоятельных людей в России, обладающих активами свыше 100 миллионов долларов, аккумулирует примерно в четыре раза большую долю средств, чем в среднем по миру (13%), приводит РБК данные исследования.
При этом и во всем мире личное богатство в прошлом году достигло рекордно высокого уровня - 250 триллионов долларов, увеличившись за год на 8,3 процента. Это объясняется резким ростом фондовых рынков и скачкообразным увеличением сбережений, говорится в докладе.
В ближайшие пять лет BCG ожидает значительного роста благосостояния в мире в связи с наметившимся восстановлением экономики. Лидерами в этом, скорее всего, окажутся Северная Америка, Западная Европа и Азия - за исключением Японии. К 2025 году на эти регионы придется 87 процентов ожидаемого роста благосостояния. В России, по оценке BCG, совокупный объем частного благосостояния в 2020 году составил около 4,1 трлн долларов, а к 2025 году вырастет до 5,4 трлн долларов.
Число супербогатых в прошлом году увеличилось по всему миру на 6000 человек, всего их теперь насчитывается около 60 000 человек. Они владеют инвестируемыми активами на общую сумму 22 триллиона долларов.
https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com/ru/doklad-okolo-500-superbogatyh-v-rf-vladejut-40-finansovyh-aktivov-strany/a-57835985
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