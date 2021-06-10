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Империя зла
В Сирии ликвидирован официальный представитель «Хайят Тахрир Аш-Шам»
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danilov 11 Июня 2021 в 12:26:05
В результате авиаударов утром 10 июня был ликвидирован официальный военный спикер "Хайят Тахрир-аш-Шам" Абу Халид Шами и координатор по работе с западными СМИ Абу Мусаб аль-Хомис. Также сообщается об уничтожении главы службы безопасности ХТШ Муатаза ан-Насира и еще 5 боевиков. Отмечается, что в ударах были задействованы ударные БПЛА.

https://russian.rt.com/world/news/871561-terroristy-an-nusra-siriya
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