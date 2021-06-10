 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Кэш. Никому не нужны деньги, на них ничего ценного уже не купить
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 11 Июня 2021 в 15:57:19
У корпоратов США уже столько много кэша на балансах, что банки не знают, что делать с их растущими депозитами. Банкиры рассчитывали, что улучшения в экономике уменьшит желание компаний хранить наличные, но приток депозитов продолжается - WSJ

И Банки тоже не знают, что делать с избыточной ликвидностью. Объемы операций reverse repo между банками и ФРС – исторический рекорд (график немного старый). На рынке усилились разговоры о сворачивании стимулирования т.к. у банков уже столько много ликвидности, что деньги уже некуда девать.

Кэш на балансах европейских и американских компаний, так же исторический рекорд!

Копрораты тратят деньги на M&A, buybackи и дивиденды.


1028x475
( 23.55Кб)

680x340
( 19.15Кб)

597x700
( 39.11Кб)
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь