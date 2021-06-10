Кэш. Никому не нужны деньги, на них ничего ценного уже не купить

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danilov 11 Июня 2021 в 15:57:19
И Банки тоже не знают, что делать с избыточной ликвидностью. Объемы операций reverse repo между банками и ФРС – исторический рекорд (график немного старый). На рынке усилились разговоры о сворачивании стимулирования т.к. у банков уже столько много ликвидности, что деньги уже некуда девать.
Кэш на балансах европейских и американских компаний, так же исторический рекорд!
Копрораты тратят деньги на M&A, buybackи и дивиденды.
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