Очередной журналист, копавший под Клинтонов, найден мёртвым

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danilov 15 Июня 2021 в 10:12:32
"Наши глубочайшие соболезнования разделяются с любящей семьей Кристофера и его близкими друзьями. Мы потеряли уважаемого коллегу, он навсегда запомнится отличительной чертой порядочности, гражданской и журналистской честности. Мы можем только надеяться продолжить его наследие. Пусть его память будет благословенной", - заявил вице-президент и генеральный директор ABC 33/40 Эрик Лэнд в своем заявлении.
Считается, дело, создавшее видимость того, что Билл Клинтон в частном порядке рассматривал письма своей жены по электронной почте после того, как тогдашний глава ФБР Джеймс Коми начал новое расследование, способствовало проигрышу Хиллари Клинтон в 2016 году.
Тем временем Сайн в прошлом году жаловался на "серьезные" угрозы убийством, на то, что его кредитные карты взломали, и на то, что ему пришлось придумать кодовые слова для общения со своими детьми.
Сайн, удостоенный премии "Эмми" репортер, сделал национальные заголовки во время встречи 27 июня 2016 года в аэропорту Финикс Скай-Харбор на фоне расследования ФБР об использовании Хиллари Клинтон несанкционированного сервера. Встреча Клинтон и Линча произошла за несколько дней до того, как Коми объявил, что бюро не будет выдвигать обвинения против Хиллари - после того, как агентство изменило внутренний язык, описывающий поведение Клинтон, с "грубой небрежности" на "крайнюю небрежность".
Также из заявления Коми были удалены все ссылки на участие разведывательного сообщества в расследовании личного почтового сервера Клинтона, а также изменение языка, чтобы понизить вероятность того, что сервер Клинтона был взломан враждебными субъектами, изменив свой язык с "разумно вероятного" на "возможный" - правка, которая устранила ещё одно оправдание фразы "Грубая небрежность". Другими словами, "разумно вероятно" означает, что вероятность взлома из-за небрежности Клинтона выше 50 процентов, в то время как взлом просто "возможен" - любая вероятность выше нуля.
Короче говоря, встреча Билла Клинтона с прокурором, похоже, оказала большое влияние на расследование в отношение его жены, несмотря на то, что она все равно проиграла. А теперь парень, который разоблачил эту историю, мёртв.
https://www.zerohedge.com/political/reporter-who-broke-clinton-lynch-tarmac-story-and-received-significant-death-threats
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