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Империя зла
В МИД РФ рассказали, где было закреплено обещание НАТО не расширяться
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danilov 16 Июня 2021 в 10:29:21
Североатлантический альянс обманул международное сообщество, надеявшееся на начало нового этапа развития планеты - без блоков и противостояния систем, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В НАТО обманули всё международное сообщество, которое надеялось на начало нового этапа развития планеты - без блоков, противостояний систем, угроз уничтожения другу друга", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она опубликовала документальные свидетельства заверений западных политиков не расширять НАТО на Восток.

Так, официальный представитель МИД РФ привела выдержку из телеграммы посольства США в Бонне госсекретарю Джеймсу Бейкеру в начале 1990 года о речи главы МИД ФРГ Ганса-Дитриха Геншера, в которой последний говорит, что "НАТО должна отказаться от расширения своей территории на Восток, то есть приближения к границам Советского Союза".

Она привела пример записи беседы в 1990 году госсекретаря США Джеймса Бейкера и министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе в Москве, в которой Бейкер говорит о конкретизации того, что именно будет в демилитаризованной восточной части Германии.

"Итогом могли бы стать гарантии того, что в восточной части Германии не будут размещены натовские войска. На самом деле на это мог бы быть введен полный запрет", - приводит Захарова слова Бейкера.

Официальный представитель МИД РФ также напомнила высказывание Бейкера "ни дюйма на Восток" относительно дальнейшего расширения НАТО, сказанное им в ходе встречи с генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым.

"Опубликованные материалы наглядно демонстрируют грубое нарушение альянсом фактического "джентльменского соглашения" с СССР об уважении его интересов безопасности и своих обязательствах о нерасширении НАТО на Восток. Вопрос только в том, а были ли среди западных коллег, которые заключали "джентльменские соглашения", джентльмены?" - добавила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, за прошедший период уже состоялось две волны расширения альянса, военная инфраструктура НАТО приближается к российской границе, развертываются многонациональные контингенты в Балтийском регионе, создаются передовые центры тяжелого вооружения в Европе, повышается интенсивность учений, модернизируется военная инфраструктура, увеличиваются военные бюджеты государств альянса.

"Всё это создает предпосылки для возникновения инцидентов и усугубляет и без того сложную обстановку на континенте", - добавила Захарова.

Саммит НАТО прошел в понедельник в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах обсуждалась новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО, начать диалог должны военные. По словам министра, прежде всего военные должны начать разговаривать о том, какова сейчас реальная ситуация на земле, в том числе с учетом нарушения со стороны альянса договоренностей, заключенных в конце 90-х годов, о том, что НАТО не будет размещать существенные боевые силы на территории новых членов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 16.06.2021 в 11:38:23   # 779868
Ну, слова бейкеров, геншеров и пр., это же не купеческое слово да и не твёрже гороха.
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