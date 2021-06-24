Российский корабль открыл предупредительную стрельбу по британскому эсминцу возле Крыма

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GoodZone 24 Июня 2021 в 10:00:58
Была открыта предупредительная стрельба, самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание.
Российский самолёт Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца «Дефендер», нарушившего границу России — Министерство обороны
В 11.52 британский эсминец Defender пересек российскую границу и на 3 км вошел в территориальное море у мыса Фиолент. Он был предупреждён о применении оружия в случае нарушения границы, но не отреагировал.
В 12.06 и 12.08 российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу.
В 12.19 российский самолёт Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения британского эсминца.
В 12.23 Defender покинул российские воды.
В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве», — заявили в оборонном ведомстве. Сообщение приводит РИА Новости. РТ