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Империя зла
Зачем нужны хакеры, если есть британские автобусные остановки?
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danilov 28 Июня 2021 в 13:19:53
Британские военные тщательно планировали прохождение эсминца "Дефендер" у побережья аннексированного Россией Крыма и не исключали агрессивной реакции российского флота и ВВС на действия британского корабля.

Это следует из конфиденциальных документов британского министерства обороны, попавших в руки журналистов Би-би-си после того, как они были обнаружены на автобусной остановке в графстве Кент неподалёку от Лондона.





В министерстве обороны Великобритании признали факт потери документов и заявили, что проводят расследование в связи с этим.

Там фактически подтвердили подлинность документов, цитируемых в публикации Би-би-си, назвав совершенно нормальным то, что военное ведомство тщательно планирует свои операции. В минобороны вновь заявили, что британский эсминец осуществлял мирный проход в территориальных водах Украины.

Документы, которые цитируют Би-би-си, представляют собой электронную переписку и презентации, относящиеся к миссии эсминца "Дефендер". В частности, они включают в себя обсуждение возможного маршрута британского корабля. Из обсуждения следует, что эсминец намеренно прошёл вблизи крымского побережья "в признаваемых Великобританией территориальных водах Украины".

При этом участники обсуждения не исключали жёсткой реакции России, в частности военно-морского флота и авиации, на действия эсминца. "Как мы себе представляем возможную приветственную вечеринку?" – цитирует Би-би-си фразу одного из участников обсуждения, сотрудника британского Генштаба.

Как следует из документов, предлагались два варианта прохода - один вблизи побережья Крыма, второй на отдалении от него. Избран был первый вариант - как утверждается, потому, что второй из них мог бы создать впечатление, что Британия согласна с российскими территориальными претензиями на Крым.

"Документы, найденные в Кенте, подтверждают, что проход был обдуманным решением британского правительства, чтобы показать поддержку Украины, несмотря на возможные риски", – констатирует Би-би-си, подчёркивая, что целью миссии было не дразнить Россию, а поддержать свободу мореплавания, а также показать приверженность территориальной целостности Украины.

https://www.svoboda.org/a/sekretnye-dokumenty-o-missii-esmintsa-defender-obnaruzhili-na-ostanovke/31328397.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 28.06.2021 в 14:27:59   # 780575
Подкинули, выкрали и подкинули... Петров и Боширов однозначно... На видео же видно - они перед тем как скрипалей отравить заскочили в мин.обороны велкомбритании за документами в 2018... а в 2014 в чехии на складах взрывы устроили... а 11 сентября 2001 замечены за штурвалами самолетов... Все сходится. а помните флойда (BLM)? они тогда вселились в полицейского и задушили несчастного добропорядочного американца... А знаете кто в выборы вмешивался американские? Кто глобальное потепление замутил, кто ковид распространял? Ну вы в курсе...
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  troll 28.06.2021 в 14:43:00   # 780576
тонкий английский троллинг
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