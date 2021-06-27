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Империя зла
Причастного к ликвидации Сулеймани офицера США нашли мертвым
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danilov 02 Июля 2021 в 13:24:47
Офицера военно-воздушных сил США Джеймса Уиллиса нашли мертвым на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, сообщает Air Force Times.

Отмечается, что смерть 55-летнего подполковника ВВС не связана с боевыми действиями. На данный момент обстоятельства смерти устанавливаются.

Уиллис командовал эскадрильей ВВС «Красная лошадь». Он находился в Катаре для поддержки военной операции «Неотъемлемая решимость» американской армии.

Командир погибшего офицера Клиффорд Теони заявил, что сослуживцы подполковника использовали все ресурсы, чтобы помочь его семье, друзьям и подразделению.

«Он был ценным членом нашей команды, и нам будет его очень не хватать», – подчеркнул офицер.

Сообщается, что спецслужбы Ирана включили Уиллиса в список лиц, причастных к убийству в январе генерала Касема Сулеймани, главы элитного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

Также в январе нынешний командир «Аль-Кудс», бригадный генерал Исмаил Каани пообещал отомстить всем причастным к убийству Сулеймани.

«Вы не сможете больше расслабиться даже у себя дома, и не маловероятно, что отмщение застанет вас именно там», – пригрозил он.

https://www.airforcetimes.com/news/your-air-force/2021/06/27/air-force-red-horse-squadron-commander-dies-in-noncombat-incident-in-qatar/
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