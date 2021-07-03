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Империя зла
Россия обеспокоена концентрацией боевиков на севере Афганистана
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danilov 03 Июля 2021 в 14:10:57
«Нас это волнует. Поскольку в условиях безответственного поведения некоторых официальных лиц в Кабуле, в условиях поспешного вывода войск НАТО из Афганистана, без возможности доложить о выполнении хоть каких-то задач, в этих условиях ДАИШовцы активно осваивают территории, прежде всего на севере Афганистана, прямо на границе стран, которые являются нашими союзниками», - Лавров.
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  troll 03.07.2021 в 15:30:22   # 780944
вот и первая ласточка. ждем пекин...
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  KapitanNemo 03.07.2021 в 15:46:07   # 780951
Геостратег Андрей Школьников месяца три назад детально описывал подобный сценарий.
По его словам Россия не удержит южную часть Узбекистана. Но Казахстан не отдаст бармалеям.
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  Zoggyla 03.07.2021 в 15:48:35   # 780954
Цитата: KapitanNemo от 03.07.2021 09:46:07
Геостратег Андрей Школьников месяца три назад детально описывал подобный сценарий.
По его словам Россия не удержит южную часть Узбекистана. Но Казахстан не отдаст бармалеям.
Не лукавьте, там он наговорил много чего.
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  KapitanNemo 03.07.2021 в 17:53:53   # 780962
Наверно молиться надо, чтобы не сбылось все что он предположил.
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  звукач 03.07.2021 в 18:47:07   # 780966
Чемоданы паковать уже? Юг Казахстана как никак
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  Ал 03.07.2021 в 19:11:00   # 780971
Quote:
"Страх и ужас": что будет с Афганистаном после вывода западных войск? https://www.bbc.com/russian/features-57669796
1 июля 2021
Благодаря успешному наступлению движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) контролирует сейчас больше афганских территорий, чем в последние 20 лет. Долгие годы авиация стран НАТО была главной силой, сдерживающей талибов в регионе. Сейчас, когда США свернули военные операции, группировка захватывает все новые территории, причем без особых усилий.
Ожесточенные бои идут сразу в нескольких районах Афганистана. И правительственные силы, и талибы несут огромные потери. Но афганская армия испытывает серьезные проблемы со снабжением из-за засухи, экономических проблем и пандемии коронавируса. Финансовые потоки талибов же, напротив, более-менее стабильны. В итоге часть населенных пунктов им удается взять вообще без боя - благодаря успешно проведенным психологическим операциям.
"Быстрый вывод сил США и НАТО оказал деморализующее воздействие на афганские силы безопасности. Из-за того, что талибы одновременно наступают на нескольких фронтах, правительственные силы чувствуют, что у них нет возможностей и ресурсов для защиты своих позиций в ряде районов страны, особенно при отсутствии поддержки с воздуха со стороны американских военных. При этом "Талибан" - и это часть их военной тактики - объявил всеобщую амнистию для всех правительственных военных, кто готов сложить оружие. В некоторых случаях талибы даже дают сдающимся солдатам немного денег, чтобы те могли доехать в свои родные города и деревни в отдаленных районах страны", - отмечает профессор Давуд Азами, редактор радиопрограмм Афганской службы Би-би-си.
Командиры талибов, наоборот, становятся все более уверенными в своих силах.
"Талибы вступают в переговоры с бойцами правительственных сил и говорят им: "У вас не было еды уже три недели, у вас не хватает боеприпасов, никто не придет ни за вами, ни за вашими ранеными, ни за вашими трупами. А мы готовы вас отпустить, только сдайте нам оружие", - рассказал Би-би-си журналист Times Энтони Лойд, только что побывавший на рейде с отрядом спецназа афганской армии.
В случае, когда речь идет о крупных военных базах афганской армии, "Талибан" даже предлагает правительственным солдатам уйти с личным оружием. В итоге солдаты отступают, а в руки талибов попадают десятки единиц техники, в том числе новые бронированные автомобили, которые американцы ранее передали правительству Афганистана. К боевикам также переходят минометы, огромное количество боеприпасов и другое тяжелое вооружение, отмечает профессор Азами.
Афганская армия может остаться один на один с талибами
По данным ООН, с начала мая под контроль талибов перешло более 50 районов Афганистана (всего их в стране 370). Причем вследствие этих территориальных приобретений "Талибан" занял стратегические позиции в непосредственной близости от важнейших городов страны, отмечают специалисты.
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  Hairless 03.07.2021 в 19:34:29   # 780975
Quote:
По его словам Россия не удержит южную часть Узбекистана. Но Казахстан не отдаст бармалеям.

И через некоторое время, когда угроза будет устранена, снова станет колонизатором и оккупантом?
А оно надо?
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  bolatbol 03.07.2021 в 20:49:31   # 780981
Цитата: Hairless от 03.07.2021 13:34:29
Quote:
По его словам Россия не удержит южную часть Узбекистана. Но Казахстан не отдаст бармалеям.

И через некоторое время, когда угроза будет устранена, снова станет колонизатором и оккупантом?
А оно надо?

ОДКБ как бе подразумевает помощь и совместную оборону.
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  htmaker 03.07.2021 в 21:12:17   # 780982
Не полезут они к соседям, кресло им нужно президентское. Нынешний - назначен США, хотят другого поставить, удобного для постсоветских стран Талибы это тупо наёмники, рабочая сила, руками которых делают грязную работёнку.
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  ГОРЫНЫЧ 03.07.2021 в 21:52:11   # 780983
KapitanNemo 03.07.2021 в 15:46:07 # 780951
Quote:
По его словам Россия не удержит южную часть Узбекистана.

В Узбекистане нет Российских военных баз, Узбекистан не является членом ОДКБ, да и вообще, несмотря на дружественную риторику, Ташкент заметно дистанцируется не только от Москвы, но и от соседей по региону. Каким образом и почему Россия должна удержать юг Узбекистана. Скорее всего, к тому времени, когда власти Узбекистана решаться обратиться за помощью к Путину, юг страны будет утрачен.

А вообще, стоит ли бежать впереди паровоза и гадать, что лучше- прикупить калаш или паковать чемоданы.

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