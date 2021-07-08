Англия и Франция готовились нанести удар по СССР накануне II Мировой Войны
danilov 08 Июля 2021 в 16:12:00
Англия и Франция в конце 1930-х активно готовились совместно нанести удар по СССР и уничтожить бакинские нефтепромыслы, собирали на Ближнем Востоке многотысячные войска, а Париж планировал использовать российских эмигрантов из числа известных горцев, чтобы совершать диверсии в советском Закавказье – об этом рассказывают документы, впервые представленные в Москве на выставке "Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 – 22 июня 1941"