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Империя зла
Англия и Франция готовились нанести удар по СССР накануне II Мировой Войны
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danilov 08 Июля 2021 в 16:12:00
Англия и Франция в конце 1930-х активно готовились совместно нанести удар по СССР и уничтожить бакинские нефтепромыслы, собирали на Ближнем Востоке многотысячные войска, а Париж планировал использовать российских эмигрантов из числа известных горцев, чтобы совершать диверсии в советском Закавказье – об этом рассказывают документы, впервые представленные в Москве на выставке "Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 – 22 июня 1941"


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  Skype 08.07.2021 в 18:20:11   # 781183
Неожиданная подляна, не прокатило
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  sergei55 08.07.2021 в 21:05:40   # 781196
честнейшие люди
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