Снимай штаны и нагибайся, или не будет денег

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danilov 12 Июля 2021 в 11:57:25
«В этом деле бюрократам из Брюсселя не место. Что бы они ни делали, мы не допустим ЛГБТ-активистов к нашим детям».
«Европарламент и Еврокомиссия хотят, чтобы мы пустили ЛГБТ-активистов и организации в детсады и школы. Венгрия этого не хочет», — написал Орбан в своём Facebook.
Тем временем европарламентарии большинством голосов осудили венгерский закон и признали его «нарушающим принципы равенства». ЛГБТ-активисты говорят, что позиция властей Венгрии может привести к усилению нападок на геев в стране.
«Этот закон приравнивает гомосексуальность и смену пола к порнографии. Он использует защиту детей, к которой мы все стремимся, как оправдание для серьёзной дискриминации людей за их сексуальную ориентацию. Это позор», — заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на заседании Европарламента.
Она пообещала воспользоваться своими полномочиями «для защиты прав граждан» и направила официальное письмо правительству Орбана. Ожидается, что Еврокомиссия приостановит рассмотрение заявки на выделение Венгрии €7,2 млрд для восстановления экономики страны после пандемии
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 12.07.2021 в 13:23:08 # 781379
Ожидается, что Еврокомиссия приостановит рассмотрение заявки на выделение Венгрии €7,2 млрд для восстановления экономики страны после пандемии
Еще глубже...
Типа, если вы не предоставите лгбт-активистам право "проповеди" о будущем использовании писичек и попочек ваших деток - хер вам вместо денег!