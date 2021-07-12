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Империя зла
Снимай штаны и нагибайся, или не будет денег
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danilov 12 Июля 2021 в 11:57:25
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал не поддаваться давлению властей ЕС, которые требуют отменить недавно вступивший в силу закон против ЛГБТ-пропаганды среди детей.

«В этом деле бюрократам из Брюсселя не место. Что бы они ни делали, мы не допустим ЛГБТ-активистов к нашим детям».

«Европарламент и Еврокомиссия хотят, чтобы мы пустили ЛГБТ-активистов и организации в детсады и школы. Венгрия этого не хочет», — написал Орбан в своём Facebook.

Тем временем европарламентарии большинством голосов осудили венгерский закон и признали его «нарушающим принципы равенства». ЛГБТ-активисты говорят, что позиция властей Венгрии может привести к усилению нападок на геев в стране.

«Этот закон приравнивает гомосексуальность и смену пола к порнографии. Он использует защиту детей, к которой мы все стремимся, как оправдание для серьёзной дискриминации людей за их сексуальную ориентацию. Это позор», — заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на заседании Европарламента.

Она пообещала воспользоваться своими полномочиями «для защиты прав граждан» и направила официальное письмо правительству Орбана. Ожидается, что Еврокомиссия приостановит рассмотрение заявки на выделение Венгрии €7,2 млрд для восстановления экономики страны после пандемии
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  Zoggyla 12.07.2021 в 12:06:19   # 781375
Мерзкие пидоры совсем распоясались.
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  GoodZone 12.07.2021 в 12:29:59   # 781377
Когда стране предлагается вступить в евросоюз типа без границ и с демократией - на самом деле предлагается "пакет услуг", включающий в себя и лгбт с прочей хренью, использовать ты можешь только полный пакет, опция "выбрать" там не предусмотрена. Так что пользуйтесь всеми "благами цивилизованной демократии", включая заднеприводных, вы же об этом мечтали...
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  Пастафариан 12.07.2021 в 13:23:08   # 781379
Да, интересно, столько людей и чуть ли не целые народы одержимые этой страстью, песец какие мы разные
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  Zoggyla 12.07.2021 в 13:25:19   # 781380
Quote:
Ожидается, что Еврокомиссия приостановит рассмотрение заявки на выделение Венгрии €7,2 млрд для восстановления экономики страны после пандемии

Еще глубже...
Типа, если вы не предоставите лгбт-активистам право "проповеди" о будущем использовании писичек и попочек ваших деток - хер вам вместо денег!
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