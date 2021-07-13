Mozilla разоблачает YouTube

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 13 Июля 2021 в 11:33:43
Специалисты компании провели масштабное исследование, в ходе которого попросили 30000 пользователей установить специальное расширение, позволяющее отследить работу алгоритмов видеохостинга.
Всего с июля 2020-го по май 2021-го были выявлены 3362 неприемлемых материалов из 91 страны, содержащих фейки о политических процессах, пандемии COVID-19, ненавистнические высказывания или материалы сексуального характера. 71% из них были рекомендованы алгоритмом ИИ YouTube.
Корпорация Google, являющаяся владельцем видеохостинга, уже давно подозревается в умышленной рекомендации сомнительного контента ради того, чтобы максимально долго удерживать пользователей. При этом компания скрывает алгоритм работы ИИ, ссылаясь на коммерческую тайну.