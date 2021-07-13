 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Mozilla разоблачает YouTube
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 13 Июля 2021 в 11:33:43
Эксперты обнаружили, что алгоритмы YouTube продвигает на своей платформе запрещенные видео. Такой вывод содержится в результатах исследования, организованного Mozilla Foundation.

Специалисты компании провели масштабное исследование, в ходе которого попросили 30000 пользователей установить специальное расширение, позволяющее отследить работу алгоритмов видеохостинга.

Всего с июля 2020-го по май 2021-го были выявлены 3362 неприемлемых материалов из 91 страны, содержащих фейки о политических процессах, пандемии COVID-19, ненавистнические высказывания или материалы сексуального характера. 71% из них были рекомендованы алгоритмом ИИ YouTube.

Корпорация Google, являющаяся владельцем видеохостинга, уже давно подозревается в умышленной рекомендации сомнительного контента ради того, чтобы максимально долго удерживать пользователей. При этом компания скрывает алгоритм работы ИИ, ссылаясь на коммерческую тайну.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Джимбо 13.07.2021 в 11:48:11   # 781404
Нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради прибыли
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь