Талибы пригрозили Турции последствиями, если ее военные останутся в Афганистане

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danilov 15 Июля 2021 в 13:01:51
"Объявление турецких правителей о продолжении агрессии против нашей страны по просьбе и решению Соединенных Штатов вызывает у нас ненависть и вражду и наносит ущерб двусторонним отношениям", - говорится в опубликованном во вторник в афганских СМИ заявлении движения.
Лидеры талибов указывают, что "присутствие иностранных сил в Афганистане, независимо от названия страны, является агрессией, и к узурпаторам будут относиться на основании фетвы, которую дали полторы тысячи ученых Афганистана".
Они напоминают, что решение о выводе всех иностранных войск из Афганистана "было принято на основе Дохийского соглашения, ратифицированного Организацией Объединенных Наций и признанного миром".
В 2020 году в Дохе США и "Талибан" (запрещено в РФ) подписали соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога.
По мнению руководства талибов, "решение турецких властей является легкомысленным шагом и противоречит суверенитету нашей нации, региональной безопасности и национальным интересам".
"Исламский Эмират Афганистан (государство, существовавшее в Афганистане в 1996-2001 гг. под управлением "Талибан") решительно осуждает это зловещее решение. Поскольку такие решения создают проблемы и трудности между турецким и афганским народами, мы настоятельно призываем турецкие власти отменить его во избежание нанесения ущерба обеим странам", - отмечается в документе.
"Талибан" утверждает, что его политика заключается "в стремлении к лучшим и позитивным отношениям со всеми странами на основе взаимного сотрудничества".
"Мы не вмешиваемся ни в чьи дела и не позволим никому вмешиваться в наши", - подчеркивается в заявлении.
Талибы предупреждают турецкие власти об "ответственности за последствия", которые будет нести Анкара в случае, если не откажется от своего намерения.
В мае этого года президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган достигли договоренности о том, что турецкие военные будут играть ведущую роль в обеспечении безопасности аэропорта Кабула после завершения миссии НАТО в Афганистане.
Позднее в июне глава минобороны Турции Хулуси Акар подтвердил готовность обеспечивать безопасность аэропорта Кабула при наличии соответствующих условий.
В середине июня Эрдоган заявил, что его страна готова сохранить военный контингент в Афганистане при наличии финансовой поддержки США после вывода оттуда войск НАТО.
США и Великобритания и некоторые другие страны НАТО также рассматривают возможность сохранения части военных в Афганистане для охраны своих диппредставительств.
https://www.interfax.ru/world/777650