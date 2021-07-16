Есть вещи пострашнее расизма — за что линчуют "мать" Гарри Поттера

Цитата: Практичный от

Ема... что кипишевать то ...не такие как все,наслаждайтесь... зачем орать об этом на каждом углу? И добиваться чтоб все вас любили? Ема... что кипишевать то ...не такие как все,наслаждайтесь... зачем орать об этом на каждом углу? И добиваться чтоб все вас любили?

- Что там за шум на улице, Бэрримор?

- Это гей-парад, сэр.

- И чего же они требуют, Бэрримор?

- Однополой любви, сэр.

- Им разве кто-то запрещает?

- Нет, сэр.

- Так почему же всё-таки они шумят?

- Пидорасы, сэр.