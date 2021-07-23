Талибы практически полностью контролируют границу с Таджикистаном

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danilov 23 Июля 2021 в 11:14:37
Представитель МИД сообщил, что на афганском севере укрепляют свои позиции многочисленные международные террористические организации.
Он добавил, что талибами практически полностью контролируется граница с Таджикистаном.
Ситуацию в Афганистане осложняет то, что террористы активно вербуют в свои ряды выходцев из Центральной Азии, а также стягивают боевиков из зон боевых действий.
Руденко заключил, что непрекращающаяся деградация обстановки в Афганистане несет прямую угрозу для Центральной Азии.
Также специалисты высоко оценили готовность таджикских военных к защите рубежей.
Путин-Рахмон
Рахмон и Путин с тревогой высказались о критическом развитии ситуации в Афганистане, договорились координировать действия на афганском направлении — пресс-служба президента Таджикистана