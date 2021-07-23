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Империя зла
Талибы практически полностью контролируют границу с Таджикистаном
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danilov 23 Июля 2021 в 11:14:37
Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в интервью РИА Новости оценил ситуацию на границе Таджикистана и Афганистана.

Представитель МИД сообщил, что на афганском севере укрепляют свои позиции многочисленные международные террористические организации.

Он добавил, что талибами практически полностью контролируется граница с Таджикистаном.

Ситуацию в Афганистане осложняет то, что террористы активно вербуют в свои ряды выходцев из Центральной Азии, а также стягивают боевиков из зон боевых действий.

Руденко заключил, что непрекращающаяся деградация обстановки в Афганистане несет прямую угрозу для Центральной Азии.

Также специалисты высоко оценили готовность таджикских военных к защите рубежей.

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Рахмон и Путин с тревогой высказались о критическом развитии ситуации в Афганистане, договорились координировать действия на афганском направлении — пресс-служба президента Таджикистана
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  звукач 23.07.2021 в 14:14:35   # 781958
И в то же время Талибан предложил России разместится на авиабазе Баграм.В обмен я так понял что бы россияне мочили Игил у которых конкретные терки с Талибами.
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