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Империя зла
Жэньминь жибао (Китай): почему США закрыли лабораторию на базе Форт-Детрик?
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danilov 01 Августа 2021 в 11:35:44
29 июля, «Жэньминь жибао» онлайн -- В письме с подписями китайских интернет-пользователей звучит призыв к Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) провести расследование в отношении американской лаборатории на базе Форт-Детрик. Когда количество подписей приближалось к 10 млн., произошли две кибератаки на сервер письма с IP-адресом из США.

Лаборатория в Форт-Детрике является военной биологической базой, в ней хранятся материалы о бактериологической войне немецких фашистов и японского «Отряда 731». В июле 2019 года в двух домах престарелых, которые находятся недалеко от лаборатории в Форт-Детрике, были обнаружены случаи с «пневмонией» непонятного происхождения. В сентябре того же года в докладе штата Мэриленд, где находится эта биологическая лаборатория, было упомянуто о «пневмонии, связанной с электронными сигаретами», более того, было отмечено о стремительном росте числа заразившихся людей. Именно тогда случаи «необъяснимых респираторных заболеваний» начали появляться в северной Виргинии и Висконсине. Так, вспыхнула «пневмония, связанная с электронными сигаретами». В июле 2019 года Центры по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали «официальное письмо о прекращении деятельности лаборатории в Форт-Детрике», с тех пор она закрыта.

Почему США закрыли эту биологическую лабораторию? Возможной причиной могла быть утечка. Однако утечка чего? И в какой степени? Является ли утечка причиной распространения «пневмонии, связанной с электронными сигаретами»? Все детали были скрыты под предлогом «национальной безопасности», и вплоть до сегодняшнего дня являются загадкой.

В действительности, разные данные показывают, что по времени вспышка нового типа коронавируса в США произошла на месяц раньше, чем в Китае. 15 июня 2021 года по местному времени американские СМИ сообщили, что в начале 2020 года Национальные институты здравоохранения США собрали 24 тыс. образцов крови из разных мест США, как минимум 9 образцов были протестированы на наличие антител к коронавирусу.

Важнее то, что Национальные институты здравоохранения США подтвердили, что еще в декабре 2019 года COVID-19 медленно распространялся на территории США. Учитывая время, в США новый тип коронавируса появился на месяц ранее, чем в китайском Ухане.

Помимо этого, по сообщениям газет The Palm Beach Post и USA Today в 2020 году, за два месяца до официального подтверждения COVID-19, то есть в декабре 2019 года, в американском штате Флорида уже был 171 случай, сред них 107 человек не были за границей.

Почему США отказываются от собственного расследования, а также от проверки другими структурами? Пожалуй, они знают ответ.

Однако, следует отметить, что США не смогут скрыться или уклониться от этой темы. Соединенные Штаты должны придерживаться принципов справедливости и прозрачности, позволять ученым из других стран проводить изучение ситуации в США.

http://russian.people.com.cn/n3/2021/0729/c95181-9878225.html
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  Ал 01.08.2021 в 13:18:19   # 782489

Quote:
Возвращение Каддафи: сын убитого диктатора дал первое интервью за шесть лет https://www.bbc.com/russian/news-58020981
2 часа назад
Сейф аль-Ислам Каддафи, сын свергнутого и убитого повстанцами в 2011 году ливийского диктатора Муаммара Каддафи, дал первое интервью за шесть лет. Корреспонденту New York Times удалось разыскать Сейфа Каддафи в окрестностях города Зинтан на северо-западе страны и расспросить его о том, как он планирует вернуться в ливийскую политику.
Сын Каддафи чудом пережил ливийскую революцию. 10 лет назад его конвой попал в засаду и сын диктатора, активно поддерживавший отца с самого начала восстаний, оказался в плену у небольшой группы повстанцев. Сегодня захватившая его группировка стала его союзником, разочаровавшись в идеалах революции.
"Представляете, люди, которые меня захватили - теперь мои друзья", - говорит Сейф Каддафи.
Возвращение Каддафи?
В декабре Ливию ждут новые выборы - первые после гражданской войны, которое признанное ООН правительство в Триполи ведет с войсками генерала ливийской армии Халифы Хафтара. Голосование несколько раз переносилось. В 2018 году Сейф аль-Каддафи хотел в них участвовать как кандидат "Народного фронта освобождения Ливии", но в последнем интервью не стал однозначно говорить, что будет баллотироваться в декабре.
Тем не менее Сейф Каддафи уверен, что мог бы объединить страну в момент, когда ностальгия по эпохе его отца, кажется, достигает пика. Как и многие сегодня в Ливии, он считает "арабскую весну" провалом.
"Они изнасиловали страну - она на коленях. Нет денег, нет безопасности, нет жизни. Пойдите на автозаправочную станцию - вы не найдете дизеля. Мы экспортируем нефть и газ в Италию - освещаем половину страны - а у нас на родине часто нет света. Это не просто поражение, это фиаско", - говорит сын полковника Каддафи о революции 2011 года.
...
Наследника Каддафи, вероятно, поддерживают и другие зарубежные игроки, у которых есть интересы в Ливии, однако его кампании может помешать тот факт, что Международный уголовный суд в Гааге хочет судить его за преступления против человечности, а ливийский суд приговорил его к расстрелу еще в 2015 году. Для США, возглавивших ливийскую кампанию, в результате которой был свергнут отец Сейфа, возвращение династии Каддафи было бы ударом по репутации.
Из мечтателей в правители
До начала ливийской войны Запад считал Сейфа Каддафи лучшим кандидатом для проведения в Ливии либеральных реформ. Он жил в нескольких западных странах, включая Британию, контактировал с прогрессивными политологами и говорил, что его страна нуждается в демократии.
При этом Каддафи унаследовал любовь отца к роскоши и возил с собой по Европе белых тигров, которых держал в качестве домашних животных. В сочетании с либеральными идеями все это привело к тому, что в окружении Муаммара Каддафи его прозвали "Сейф-мечтатель".
Однако с началом первых выступлений ливийских повстанцев Каддафи решительно встал на сторону отца-диктатора. В одной из своих речей 2011 года он сказал, что революция приведет к распаду страны и "рекам крови". По иронии судьбы, сегодня многие считают, что крови на его руках меньше, чем у многих командиров ливийского ополчения, отмечает журналист.
"Вы можете называть произошедшее гражданской войной, или смутными временами, но это была не революция", - говорит он. Целью повстанцев, как он считает, было уничтожение централизованного правительства, без которого Ливия с ее племенным устройством просто перестала существовать.
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Quote:
Антидопинговое агентство США потребовало обнародовать итоги допинг-тестов российских олимпийцев https://www.bbc.com/russian/news-58037922
час назад
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Особенно примечательно, что это то же самое агентство, которое ссылаясь на наибольший финансовый вклад США в WADA, категорически отказывается внедрять проверки на допинг в некоторых видах спорта США...
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