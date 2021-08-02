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Империя зла
По аэропорту афганского Кандагара выпустили три ракеты за ночь
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danilov 02 Августа 2021 в 09:30:53
Аэропорт Кандагара попал под ракетный обстрел, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на администрацию воздушной гавани.

"Прошлой ночью по аэропорту были выпущены три ракеты, две из них попали на взлетно-посадочную полосу", — заявил глава аэропорта Масуд Пуштун.

Все рейсы отменили.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

Накануне они продвинулись к центральным районам города Герат. В то же время правительственные войска ранее обезвредили более ста боевиков в одноименной провинции.

Нестабильность в республике нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.
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