В США представили доказательства утечки коронавируса из китайской лаборатории

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danilov 03 Августа 2021 в 11:37:43
Они утверждают, что причиной пандемии стала утечка вируса из Уханьского института вирусологии.
Об этом пишет The Hill со ссылкой на опубликованную членом комитета по иностранным делам Майклом Макколом третью часть расследования, которая касается происхождения коронавируса.
По словам Маккола, «пришло время полностью исключить рынок морепродуктов как источник вспышки».
«Вместо этого, как показано в этом докладе, преобладающие доказательства говорят о том, что все дороги ведут к WIV (Уханьскому институту вирусологии)», — заявил он.
https://russian.rt.com/world/news/891589-respublikancy-rassledovanie-pandemiya
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alpha_portal 03.08.2021 в 11:56:15 # 782579
Можно по-подробнее
То, что вирус модифицирован искусственно - уже не новость. То что вирус не боевой - то же не новость. А вот то, что именно из Уханьского института сбежал - это вопрос интересный. Причем сбежал то он на фоне ярой экономической войны с Китаем. В общем я не особо верю в заговоры, и все таки привык все списывать на элементарную человеческую глупость. Но обоснования США по этому вопросу уж больно любопытны.
Quote:
А где как бы эти самые доказательства?
А вот они!