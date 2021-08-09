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Империя зла
Лайфхак для мигранта
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danilov 09 Августа 2021 в 09:45:57
Немецкие соцсети возмущены вердиктом окружного суда Гиссена, приговорившего мигранта из Афганистана всего лишь к «испытательному сроку» за сексуальное насилие над 13-летней девочкой.



Тяжкое преступление было совершено в прошлом году, когда 23-летний афганец Ходаи Р. проник в детскую комнату, где спала 13-летняя девочка, и совершил над ней акт сексуального насилия. Жертва педофила всё ещё находится на лечении. На суде родные девочки сообщили, что в связи с инцидентом она освобождена от школьных занятий на три года, уточняет Giessner Allgemeine.

На суде также выяснилось, что в сентябре 2018 года подсудимый надругался над 11-летней девочкой с инклюзивными особенностями. За то преступление Ходаи Р. был приговорён к условному сроку. На этот раз была уверенность, что распоясавшийся мигрант получит реальный тюремный срок, однако прокурор и судья постановили иначе.

По данным газеты, прокурор Фолькер Бютцлер выступил фактически адвокатом насильника, заявив, что тот «очень старался интегрироваться», работая оператором в промышленной компании, а зарплату перечисляя своей семье в Афганистане. Прокурор обратился в суд с просьбой проявить снисходительность и дать молодому человеку «последний шанс», назвав его социальный прогноз «благоприятным». В итоге суд приговорил насильника к году и восьми месяцам испытательного срока, а также к штрафу в размере 1000 евро. За это время мигрант обязан посещать курсы секс-терапии.

«На суде он не извинился и не заявил, что сожалеет о своём поступке», — отмечает Giessner Allgemeine.
Немецкие интернет-пользователи шокированы столь мягким вердиктом. Вот лишь некоторые комментарии на портале Jungefreiheit.de под заметкой о приговоре:

Quote:
«Нечто подобное уже нельзя назвать „демократическим правосудием“. Очевидно, что в судебной системе много садистов…»

«Но если вы не заплатите лицензионный сбор (обязательный теленалог за просмотр германских госканалов), вас беспощадно отправят в тюрьму!»

«Теперь я в отчаянии от этой (не) правовой системы в Германии».


https://eadaily.com/ru/news/2021/08/06/afganskiy-migrant-iznasilovavshiy-13-letnyuyu-nemku-nakazan-kursom-seks-terapii
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