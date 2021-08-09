Лайфхак для мигранта

«Нечто подобное уже нельзя назвать „демократическим правосудием“. Очевидно, что в судебной системе много садистов…»



«Но если вы не заплатите лицензионный сбор (обязательный теленалог за просмотр германских госканалов), вас беспощадно отправят в тюрьму!»



«Теперь я в отчаянии от этой (не) правовой системы в Германии».