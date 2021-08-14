Талибы сжимают кольцо вокруг Кабула

Пентагон, ссылаясь на данные разведки, заявлял, что талибы могут изолировать Кабул в течение 30 дней и взять город под контроль в течение 90 дней.А что , такое большое значение имеет сегодня падет Кабул или завтра?
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danilov 14 Августа 2021 в 17:18:25
«Мы очень волнуемся, потому что талибы находятся в 50 километрах от Кабула. Этим утром они перерезали электрические кабели, город оказался почти в изоляции», — приводит агентство слова Ло Прести. По его словам, сотрудники его организации остались без связи, и возможностей полностью прояснить ситуацию из-за этого нет. По мнению итальянца, взятие Кабула талибами неизбежно.
Ранее 13 августа директор второго департамента Азии МИД и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что «Талибану» вряд ли удастся занять столицу в обозримом будущем. Американская сторона придерживается другого мнения: Пентагон, ссылаясь на данные разведки, заявлял, что талибы могут изолировать Кабул в течение 30 дней и взять город под контроль в течение 90 дней.
https://lenta.ru/news/2021/08/13/power_cut/
Боевики движения «Талибан» находятся в 11 км от Кабула
Боевики движения «Талибан» захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана, сообщает Associated Press.
Как заявила агентству депутат от провинции Логар Хода Ахмади, движению удалось захватить всю территорию провинции и заключить под стражу местных чиновников.
«Талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах (7 милях) к югу от столицы Кабула», — говорится в сообщении.
Также талибы атаковали город Мазари-Шариф, расположенный на севере страны. На окраинах поселения начались ожесточенные бои.
До этого боевики захватили Герат и Кандагар, второй и третий по величине города страны. Сейчас они контролируют 18 из 34 провинций Афганистана, а правительство контролирует небольшую часть провинций в центре и на востоке, а также Кабул и Мазари-Шариф.
Эскалация конфликта правительственных сил и боевиков движения происходит на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года. СМИ сообщают, что руководство американского посольства в Кабуле поручило сотрудникам дипведомства уничтожить конфиденциальные материалы из-за опасений, что они перейдут в руки «Талибана».
При этом представители террористической организации обещали не захватывать дипломатические объекты. США в целях предосторожности все же решили эвакуировать своих граждан из посольства в Афганистане.
Боевики готовятся к штурму Кабула
Дурных нету..
Верховный комиссар ООН по делам беженцев призвал соседей Афганистана открыть свои границы для афганских беженцев в связи с обострением конфликта.
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Верховный комиссар ООН по делам беженцев призвал соседей Афганистана открыть свои границы для афганских беженцев в связи с обострением конфликта.Границы на замки. Комиссару- привет.