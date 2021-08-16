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Империя зла
Архитектор всех цветных революций высказался об Афганистане
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danilov 16 Августа 2021 в 13:59:57
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  Dimmon 16.08.2021 в 14:28:06   # 783119
одного не пойму почему винят только Байдена? вывод войск из афгана как раз идея Трампа
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  Dimmon 16.08.2021 в 14:31:34   # 783120
Президент США Дональд Трамп выступает с речью перед войсками США во время необъявленного визита на авиабазу Баграм недалеко от Кабула 28 ноября 2019 года.

Президент США Дональд Трамп намерен ускорить вывод войск из Афганистана, чтобы выполнить обещание, данное во время предыдущей кампании. И что важно для него: он должен успеть это сделать до 3 ноября.

Лишь немногие рассчитывают на то, что сделка между членами делегации афганского правительства (его поддерживают США) и движения «Талибан», участвующими в исторических мирных переговорах в Катаре, будет легкой или более того успешной.

Обе стороны — воюющие на протяжении почти двух десятилетий и продолжающие убивать друг друга даже в тот момент, когда идут переговоры в Дохе, — имеют серьезные разногласия по ключевым вопросам, таким как права женщин и соблюдение закона шариата. В то же время они стремятся достичь соглашения о разделе власти и постоянном прекращении огня.

Но эти трудности не мешают президенту США Дональду Трампу настаивать на выводе дополнительных войск США из Афганистана до начала проведения выборов 3 ноября, так как он стремится покончить с самой продолжительной для Америки войной.

За несколько недель до президентских выборов в жесткой конкурирующей борьбе против кандидата от демократов Джо Байдена добивающийся переизбрания Трамп стремится заполучить расположение, выполнив — хотя и не полностью — обещание кампании вернуть американские войска на родину с «бесконечных войн» в Афганистане и Ираке.

Некоторые военные чиновники, члены конгресса и аналитики выразили обеспокоенность тем, что скоротечный вывод американских солдат может привести к краху афганского правительства и к переходу контроля над этой южноазиатской страной обратно талибам, свергнутым военными силами под командованием США в 2001 году.

— Мы сокращаем до четырех тысяч [военнослужащих], мы ведем переговоры прямо сейчас, — сказал 28 июля Трамп американскому новостному изданию Axios в интервью, которое транслировалось 3 августа.

Он добавил, что к дню выборов общая численность военнослужащих составит от четырех до пяти тысяч.

По сообщениям, в прошлом году президент сказал своим помощникам, что хочет вывести все войска к дню выборов, и Пентагон даже подготовился к такому варианту.

Администрация Трампа пошла на уступки, чтобы в феврале заключить носившую во многом абстрактный характер политическую сделку с талибами, которая проложила путь нынешним мирным переговорам между боевиками и афганским правительством.
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