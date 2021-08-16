Архитектор всех цветных революций высказался об Афганистане

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danilov 16 Августа 2021 в 13:59:57
Комментарии, по рейтингу, по дате
Президент США Дональд Трамп намерен ускорить вывод войск из Афганистана, чтобы выполнить обещание, данное во время предыдущей кампании. И что важно для него: он должен успеть это сделать до 3 ноября.
Лишь немногие рассчитывают на то, что сделка между членами делегации афганского правительства (его поддерживают США) и движения «Талибан», участвующими в исторических мирных переговорах в Катаре, будет легкой или более того успешной.
Обе стороны — воюющие на протяжении почти двух десятилетий и продолжающие убивать друг друга даже в тот момент, когда идут переговоры в Дохе, — имеют серьезные разногласия по ключевым вопросам, таким как права женщин и соблюдение закона шариата. В то же время они стремятся достичь соглашения о разделе власти и постоянном прекращении огня.
Но эти трудности не мешают президенту США Дональду Трампу настаивать на выводе дополнительных войск США из Афганистана до начала проведения выборов 3 ноября, так как он стремится покончить с самой продолжительной для Америки войной.
За несколько недель до президентских выборов в жесткой конкурирующей борьбе против кандидата от демократов Джо Байдена добивающийся переизбрания Трамп стремится заполучить расположение, выполнив — хотя и не полностью — обещание кампании вернуть американские войска на родину с «бесконечных войн» в Афганистане и Ираке.
Некоторые военные чиновники, члены конгресса и аналитики выразили обеспокоенность тем, что скоротечный вывод американских солдат может привести к краху афганского правительства и к переходу контроля над этой южноазиатской страной обратно талибам, свергнутым военными силами под командованием США в 2001 году.
— Мы сокращаем до четырех тысяч [военнослужащих], мы ведем переговоры прямо сейчас, — сказал 28 июля Трамп американскому новостному изданию Axios в интервью, которое транслировалось 3 августа.
Он добавил, что к дню выборов общая численность военнослужащих составит от четырех до пяти тысяч.
По сообщениям, в прошлом году президент сказал своим помощникам, что хочет вывести все войска к дню выборов, и Пентагон даже подготовился к такому варианту.
Администрация Трампа пошла на уступки, чтобы в феврале заключить носившую во многом абстрактный характер политическую сделку с талибами, которая проложила путь нынешним мирным переговорам между боевиками и афганским правительством.