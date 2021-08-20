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Империя зла
США заморозили 22 тонны золота Афгнистана
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danilov 20 Августа 2021 в 15:05:44
Администрация Байдена заморозила авуары афганского правительства в банках США, не позволив талибам получить доступ к миллиардам долларов - основной, хотя и неопределенной части валютных резервов страны. Среди этих активов - кладовая с золотыми слитками, депонированная в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Согласно информации, обнародованной Центральным банком Афганистана, депозит составляет примерно 22 тонны золота.
Золото в Нью-Йорке составляет более десятой части резервов правительства Афганистана. огласно данным, Центрального банка Афганистана (DAB), он владел резервными активами на сумму около 10 миллиардов долларов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 20.08.2021 в 15:40:02   # 783340
Ну, от англосаксов иного и ждать нельзя - первым делом они накладывают загребущие лапки на чужое бабло.

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  Zoggyla 20.08.2021 в 16:16:04   # 783342
Хранить золото страны в других странах- что может быть надежнее? Конечно понятно почему оно туда попадает - иначе ништяков для кучки предателей народа просто не будет.
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