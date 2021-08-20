США заморозили 22 тонны золота Афгнистана
danilov 20 Августа 2021 в 15:05:44
Администрация Байдена заморозила авуары афганского правительства в банках США, не позволив талибам получить доступ к миллиардам долларов - основной, хотя и неопределенной части валютных резервов страны. Среди этих активов - кладовая с золотыми слитками, депонированная в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Согласно информации, обнародованной Центральным банком Афганистана, депозит составляет примерно 22 тонны золота.
Золото в Нью-Йорке составляет более десятой части резервов правительства Афганистана. огласно данным, Центрального банка Афганистана (DAB), он владел резервными активами на сумму около 10 миллиардов долларов.