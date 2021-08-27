США делятся информацией о террористических угрозах с талибами - Пентагон

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danilov 27 Августа 2021 в 22:09:15
В Пентагоне опасаются, что пять сегодняшних терактов в Кабуле — это не последние атаки террористов.
Кеннет Маккензи: «Мы полагаем, что они хотят продолжать эти нападения, и мы ожидаем, что эти атаки продолжатся».
По словам Кеннета, Соединённые Штаты делятся информацией о террористических угрозах с талибами, те уже предотвратили несколько атак.
К утру стало известно, что среди погибших больше двадцати - талибы.
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