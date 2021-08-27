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Империя зла
США делятся информацией о террористических угрозах с талибами - Пентагон
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danilov 27 Августа 2021 в 22:09:15
Теракты в столице Афганистана совершили боевики запрещенной группировки ИГИЛ. Об этом на брифинге Пентагона заявил глава Центрального командования (CENTCOM) ВС США генерал Кеннет Маккензи.
В Пентагоне опасаются, что пять сегодняшних терактов в Кабуле — это не последние атаки террористов.
Кеннет Маккензи: «Мы полагаем, что они хотят продолжать эти нападения, и мы ожидаем, что эти атаки продолжатся».
По словам Кеннета, Соединённые Штаты делятся информацией о террористических угрозах с талибами, те уже предотвратили несколько атак.
К утру стало известно, что среди погибших больше двадцати - талибы.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 27.08.2021 в 23:43:48   # 783587
Взрывали бы америкосов, чего на мирных людях отыгрываются?
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  Panasonic 28.08.2021 в 07:53:17   # 783593
Вот же дымится у мАла

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