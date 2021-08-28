Героин и прекурсоры

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danilov 30 Августа 2021 в 20:06:12
Обычно что нам рассказывают? Что Афганистан это главный производитель героина в мире. Что правда. Но как это происходит? Злые талибаны или моджахеды в чёрных котлах варят адову смесь и травят мир? Неа. Это химическое, по сути, производство. Чтобы из опия сырца сделать героин нужны прекурсоры. Ангидрит уксусной кислоты в первую очередь.
Так вот все доклады ООН, ФБР, ЦРУ, да кого угодно, тему происхождения и трафика прекурсоров освещают очень аккуратно и размыто. Вот, берутся они откуда-то. А между тем, весь глобальный афганский героиновый завод можно закрыть, прекратив возить прекурсоры.
Собираются всякие международные конференции, представители спецслужб и ООН с умным видом говорят о проблеме. И откуда что берётся так и остаётся загадкой. То ли из Пакистана. То ли их Средней Азии. То ли из Ирана. То ли из Китая. А на самом деле, достаточно всего-то посмотреть данные по перевозкам и проанализировать, какая логистика самая удобная. И в какой стране химическая промышленность способна производитель компоненты.
Это кстати, касается и того региона, о котором часто пишет коллега. Кокаин также невозможно сделать, не имея химических компонентов. Марганец там всякий, например. И что удивительно, это никогда не являлось предметом серьёзных расследований для, скажем, DEA.
Это какие доходы приносят прекурсоры и какой это мощный элемент контроля, что все так настырно делают вид, что проблема исключительно в маковых полях. Которые, кстати, можно без труда, обработать пестицидами с воздуха. Чтобы раз и навсегда. Но снова нет.
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